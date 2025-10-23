美國陸軍採用「反無人機飛彈」 成本目標接近刺針防空飛彈

美國宇航環境公司昨日宣布，其公司推出的「自由鷹-1」低成本防空飛彈，已被美國陸軍選定為下一代反無人機系統飛彈（NGCM）（圖取自AeroVironment）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國宇航環境公司（AeroVironment）昨日宣布，其公司推出的「自由鷹-1」（FE-1）低成本防空飛彈，已被美國陸軍選定為下一代反無人機系統飛彈（NGCM），並將其單價成本控制在15到20萬美元之間。

軍聞網站「The Warzone」報導，目前美國陸軍已與宇航環境簽約，研發FE-1飛彈的相關發射器。該飛彈長約6英尺（約182公分），今年1月才完成首飛。

宇航環境表示，FE-1是一種低成本、高性能的解決方案，可以有效對抗第2類和第3類無人機系統，同時保持對第1類無人機系統、固定翼和旋翼機的攻擊能力，具有更高的殺傷力、更大的射程和快速發射能力。

根據美軍分類，第2類和第3類的無人機最大起飛總重量在21磅（約9.5公斤）至1320磅（約598公斤）之間，可在3500英尺（約1066公尺）至18000英尺（約5486公尺）的高空運行，最高速度低於250節（約時速436）。例如伊朗的見證者無人機就是第3類無人機的典型代表。

宇航環境高級總監諾蘭表示，儘管它是下一代反無人機系統飛彈，但與能夠攔截第2類到第3類無人機，以及固定翼、旋翼飛機，甚至亞音速巡航飛彈。FE-1的設計目標是先透過地面雷達引導，然後轉為雷射導引頭。該飛彈配備一枚20磅重的爆炸破片彈頭，決定採用爆炸彈頭而非透過「碰撞殺傷」設計，背後有成本方面的考慮。該飛彈的成本目前將目標訂在15至20萬美元之間。

報導指出，目前市面上針對無人機進行改良的飛彈，價格可能高達40萬美元，刺針飛彈本身成本則約在10至12萬美元。郊狼反無人機系統單價成本也約為10萬美元，但FE-1的性能可能更好。

