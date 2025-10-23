美國將宣布防衛技術出口、轉移全球性指引 顧立雄：樂觀其成

國防部長顧立雄。（資料照）

〔記者方瑋立／台北報導〕美台國防工業會議21日落幕，傳美方擬公布新指導方針，加速對包括台灣在內的防衛夥伴相關技術評估與釋出。國防部長顧立雄今（23）日表示，歡迎美國願意強化台灣防衛能量、促進區域和平，相關指引正式公布後，政府願意協助廠商與美方進行合作生產或技術轉移。

「美台商業協會」會長韓儒伯22日轉述美國國務院政軍局安全援助辦公室主任赫姆斯邁爾閉門演說內容指出，美國政府將公布新的全球性指導方針，以加速評估程序和技術釋出，協助防衛夥伴取得相關技術，台灣也包括在內。

對此，顧立雄今天在立法院受訪說，當然歡迎美國願意強化台灣的防衛力量、促進區域和平。相關指引正式公布後，有涉及到工作生產技術移轉部分，大家都樂見，願意協助廠商來進行合作生產或技轉，政府樂觀其成。

另針對國防部重新打造軍審制度進度，顧立雄說，「軍審法」7月底已送行政院，現正審議當中。

至於有關國民黨新任黨主席鄭麗文過去曾說中國軍機圍台是為「保衛台灣」，顧立雄強調，基於行政中立不會對特定政治人物的言行表達特定看法，但國防部對中共軍機每日灰帶襲擾、擴大軍事威脅，這部分是「不爭的事實」。

