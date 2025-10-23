南韓亮劍！年底部署「玄武-5」怪獸飛彈 號稱可斬首金氏政權

〔編譯陳成良／綜合報導〕在朝鮮半島緊張局勢不斷升級之際，南韓證實將在今年底前，開始部署其有史以來最大型的「玄武-5」（Hyunmoo-5）彈道飛彈。根據英國《衛報》報導，這款被南韓媒體稱為「怪獸飛彈」的利器，旨在建立與擁核的北韓之間的「恐怖平衡」，其強大的鑽地能力，被認為具備直接摧毀北韓領導層地下指揮所的「斬首」威脅。

「玄武-5」是一款重約36噸的龐然巨物，其最駭人之處，在於能搭載一枚重達8噸的「碉堡剋星」（bunker buster）彈頭。這種彈頭專為穿透數十公尺厚的鋼筋混凝土而設計，使其能夠深入地底，摧毀北韓領導人金正恩等高層在戰時可能藏身的、經過高度強化的地下碉堡或指揮中心。

請繼續往下閱讀...

這款長約16公尺的飛彈，設計為可由機動平台發射的地對地飛彈，大幅提高了其戰場生存能力。根據搭載酬載的不同，其射程據稱可從600公里延伸至超過5000公里，涵蓋整個朝鮮半島乃至更遠的目標。

南韓之所以能發展如此強大的常規武器，源於2010年遭受北韓一連串致命攻擊事件（天安艦事件與延坪島砲擊）後的國防覺醒。首爾亞洲政策研究所國防專家梁旭（Yang Uk，音譯）博士表示：「我們沒有核武，所以我們唯一的防禦方式，就是發展最強大的常規武器。」

然而，在很長一段時間裡，南韓的飛彈發展受到美國的嚴格限制。關鍵的轉捩點發生在2017年，在北韓進行第六次、也是威力最強的氫彈試爆後，時任美國總統川普決定解除對南韓飛彈酬載重量的限制，為「玄武-5」這類重型彈頭的開發，徹底敞開了大門。

專家：平壤領導層「理應會感到害怕」

「玄武-5」的即將部署，正值南韓總統李在明大力推動「自主國防」之際。李在明曾批評部分人士存有「屈從心態」，認為南韓若無外國軍事支持便無法自衛。儘管南韓仍維持與美國的堅實同盟，但發展獨立的嚇阻能力已成為首爾的國防新準則。

對於「怪獸飛彈」是否會進一步激化區域緊張，目前仍有爭議。北韓可能會在公開宣傳上對其嗤之以鼻，並強調自身的核武優越性。然而，梁旭博士認為，這項新能力對平壤領導層而言，絕對是芒刺在背。他直言：「他們將會，而且理應會感到害怕。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法