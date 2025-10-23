維持核威懾！英國打造新一代主權核彈頭 預計2030年代服役

一枚未搭載彈頭的「三叉戟二型D5」潛射彈道飛彈，自核潛艦發射升空。英國新一代的「亞斯翠亞」核彈頭，未來將搭載於此型飛彈上（圖：英國皇家海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國國防部證實，作為其核武嚇阻力量現代化的一環，名為「亞斯翠亞計畫」（Project Astraea）的新一代主權核彈頭正在順利推進中。此計畫旨在確保英國在未來數十年，持續擁有可靠且獨立的海基核威懾能力。

根據英國國防期刊（UK Defence Journal）報導，「亞斯翠亞計畫」的官方代號為A21/Mk7，由2021年收歸國有的英國原子武器機構（Atomic Weapons Establishment）負責設計、開發與製造。「亞斯翠亞」源自希臘神話中的正義女神，是最後一位離開人間的神祇，象徵著維護秩序的「最終手段」。

請繼續往下閱讀...

這款新彈頭將用以汰換目前部署於「三叉戟二型D5」（Trident II D5）潛射彈道飛彈上的Holbrook型彈頭，未來將同時部署於現役的先鋒級（Vanguard-class）與下一代無畏級（Dreadnought-class）潛艦上，確保英國核武戰力的無縫接軌。

與美合作共享零件 確保系統相容

「亞斯翠亞計畫」並非閉門造車，而是與美國的W93新式核彈頭計畫進行密切協調。根據英美之間既有的防衛條約框架，兩國將共享部分的非核組件，以確保英國的新彈頭能持續與美製的「三叉戟」飛彈系統保持完全相容。根據英國2025年戰略防衛審查，本屆國會將為此主權核彈頭計畫投資150億英鎊，預計可支持約9000個工作機會。

首款無實彈核試彈頭 預計2030年代服役

「亞斯翠亞」核彈頭的一大技術里程碑，是它將成為英國首款無需經過實彈核子試爆，即可投入服役的核武器。此舉旨在履行英國在《全面禁止核子試爆條約》（CTBT）下的國際義務，所有驗證將透過先進的電腦模擬與非核試驗完成。

根據官方文件，新彈頭將整合更先進的安全與性能措施，包括採用更穩定的「鈍感高爆炸藥」（insensitive high explosives）。整個主權核彈頭汰換計畫預計將在2030年代進入服役階段，屆時現役的Holbrook彈頭將達到其設計使用壽命的終點。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法