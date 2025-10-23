美方盡力交付F-16V 空軍參謀長曝原廠洛馬近24小時趕工

空軍參謀長李慶然23日答詢時透露，美國原廠洛馬公司幾乎24小時人力趕工我國2020年下訂的66架F-16V戰機。（圖取自國會頻道）

〔記者方瑋立／台北報導〕駐美代表俞大㵢22日在華府「國防未來高峰會」 與談時透露，台灣在美國總統川普第一任期購買66架F-16V戰機，明年底全數交付的原訂目標有挑戰性，美方正在盡力。對此，空軍參謀長李慶然中將今（23）日在立法院答詢時說，此案是因全球COVID-19疫情衝擊造成供應鏈人力、以及俄烏戰爭衝擊零附件供應鏈影響導致進度落後，原廠美商洛馬公司已經增加人力，增加生產線站位，幾乎以24小時、假日加班趕進度。

俞大㵢在美國時間22日參加華府「國防未來高峰會」與談，他透露，美國對台軍售尚未交付部分已逾200億餘美元（約新台幣6100億元）的數字正在逐漸下降，美國政府與原廠皆積極努力加速交付，已見進展。另外，台灣所購66架F-16V BLK70戰機，首架已於今年3月出廠，原定應於明年底前全數交付的目標具挑戰性，美方正在盡力。

請繼續往下閱讀...

李慶然今天回應國民黨立委馬文君質詢時指出，此案在民國109年簽約之後，在110年至112年遇到全球COVID-19，造成供應鏈人力嚴重衝擊，導致進度落後。後續國軍每個月都有跟美方及原廠洛馬公司定期召開會議督管進度。

李慶然說明，目前最新進度，洛馬公司已經增加人力，增加整個生產線的站位，實際勘查工廠也發現人力幾乎是24小時，甚至連假日都有加班趕進度。除人力外，111年後剛好也遇到俄烏戰爭，在軍火零附件供應鏈也造成衝擊，其下游廠商也有供應的問題，這部分也正逐步解決。

另外，李慶然指出，我方訂購的是全球最新的全數位化飛機，所以在工程整合上也遇到部分問題，但也在每月督管會亦密切關注、陸續解決中，最快今年可以進行飛航測試。

至於交機完成的部分，李慶然說，109年原先規劃是明年底要全數交機，不過今年稍早已向立院報告，今年年底預判它會有10架飛機完成組裝，但是要到明年底交機，這個確實有非常大的風險。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法