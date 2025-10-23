「台版艾布蘭」服役在即 顧立雄：首支M1A2T戰車營10/31成軍

圖為今年起接受成軍前換裝訓練、並進行實彈射擊的M1A2T主力戰車。（國防部發言人官方Facebook）

〔記者陳治程／台北報導〕國軍向美採購108輛M1A2T主力戰車，首批38輛、次批42輛已在去（2024）年底、今（2025）年七月抵台，也在七月的裝訓部完成實彈射擊驗證，邁向戰力化的最後一哩路；對此，國防部長顧立雄今（23）日接受立委質詢時證實，首支新式戰車營將於本月底（31日）舉行成軍典禮，屆時北台灣的地面防衛戰力將獲跨代性提升。

國防部長顧立雄今日受邀出席立法院外交國防委員會議會，就部會工作進行業務報告、並備質詢。期間，立委陳俊宇提詢，我國向美採購的M1A2T戰車目前已陸續抵台，也在今年7月公開實彈射擊，驗證換裝成果，那首支新式戰車的作戰單位何時會服役？對此，顧立雄證實，首支M1戰車營將在本月31日，也就是10月底會舉行成軍典禮。

外交國防委員會立委陳俊宇今（23）提詢國防部長顧立雄，關心M1A2T戰車換裝成軍進度，對此，顧立雄證實，首支新式戰車營將於10月31日正式成軍。（擷自立法院視訊隨選IVOD）

此外，陳俊宇還問及七月實彈射擊期間展示的彈藥，並指出當時有展出外界討論的「衰變鈾」穿甲彈，是先前美方軍售公告所沒有的，並詢問後續是否有機會採購此彈藥？陸軍參謀長陳建義中將回應，軍種有隨戰車採購6型彈藥，包含高爆彈、翼穩脫殼穿甲彈及練習彈等，後續的彈藥購置也已開始做規劃；但對於是否籌獲M1戰車用貧鈾彈？陳建義並未進一步證實及說明。

我國2019年向美採購108輛M1A2T主力戰車，首批38輛去年12月到港後，次批42輛也已於今年7月抵台，剩餘28輛預計明（2026）年第一季運交台灣。

根據規劃，首支M1A2T戰車營將於裝甲584旅率先成軍。圖為陸軍司令呂坤修上將本月赴美參訪前，親赴部隊視導新式戰車成軍前整備。（取自青年日報）

根據陸軍規劃，108輛M1戰車除10輛交留裝訓部擔負換裝訓練，其餘戰車則分由裝甲584旅全旅換裝，以及機步269旅換裝一支戰車連，取代原有的CM-11戰車，強化北台灣衛戍能量。

