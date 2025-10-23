美「豪豬法案」加速對台軍售流程 顧立雄曝DIO小組已與美軍對接

國防部長顧立雄23日透露，國防部創新小組（DIO）已從去年2月與美方對接，定時舉辦視訊或實體會議，加速引進民間成熟且符合我防衛作戰需求的科技。（圖取自國會頻道）

〔記者方瑋立／台北報導〕國防部效法美國「國防創新單位（DIU）」，去年2月成立「國防創新小組（DIO）」，以加速引進民間成熟科技流程，並促進跨部會合作與國際結盟，帶動整體軍工科技產業發展。國防部長顧立雄今（23）日在立法院答詢時表示，國防部DIO已與美方DIU建立定期視訊或實體會議的交流機制，能快速引進民間既有且符合我國防衛作戰需求的成熟科技。

民進黨立委李坤城指出，美國參議院外交委員會今天通過4項挺台法案，其中包含簡化對台軍售程序的「豪豬法案」，讓台灣享有與北約盟國同等的待遇。他表示，未來軍售流程會縮短，可與北約組織、日本、澳洲、韓國、以色列等「北約PLUS」成員享有同等待遇，並詢問此法案的政治意涵。

顧立雄答詢時說，法案中確實有這樣的要求。雖然台灣沒有像北約那樣的組織，但這彰顯美國對台海和平穩定的重視，也顯示美方維持印太區域現狀是其核心利益的展現。

至於目前有哪些軍售項目可因「豪豬法案」受惠？國防部戰規司司長黃文啓中將表示，該法案將知會國會的期限從30天縮短為15天。若是傳統大型軍售，主要問題仍在預算階段與廠商產製，影響不大；但若是新創產業，如人工智慧武器或Altius 600這類產品，因產製期短，時間上可帶來效益。

李坤城續指，美國戰爭部長赫格塞斯曾說，準備在印太地區建立小型無人機系統標準並確認關鍵零組件來源；參議院軍事委員會主席維克爾也表示，美台共同生產武器未來將會實現，台灣角色正從單純買方轉為美國國防工業的重要節點。他詢問此合作是否以無人機為主？

顧立雄回答，台美合作一向緊密，無人機是其中一個重點。美國為避免中國滲透，必須與理念相近的國家共同打造「非紅供應鏈」，降低資安與個資洩漏風險，這是其中的重要項目。至於其他項目，他表示不宜公開說明。

至於我國DIO是否已與美方DIU建立聯繫管道與資訊交換？顧立雄坦言「有」，雙方已有交流機制，並定期透過視訊或實體會議進行。從去年2月開始雙方建立管道，國防部DIO也不斷與美方討論如何快速建構市場上既有商品的引進模式，包括原型開發、小批量採購及驗證測試等。若測試可行，即可快速辦理籌購，會較普通建案程序更快。他強調，DIO主要以市場上成熟、且能符合防衛作戰需求的科技為主。

