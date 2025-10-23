台灣借鏡！烏克蘭想拿戰斧飛彈 為何卡在最關鍵一步

美軍伯克級驅逐艦「貝瑞號」（USS Barry）發射戰斧巡弋飛彈。戰斧飛彈主要由水面艦艇或潛艦發射，烏克蘭因缺乏合適載台，即使獲得飛彈也面臨「有彈無槍」的窘境。（圖：美國海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基就戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈的軍援議題高調過招之際，一個最關鍵卻被大眾忽略的技術問題浮上檯面：就算烏克蘭拿到飛彈，他們要如何發射？美國媒體Axios分析指出，「有彈無槍」的窘境，可能才是此軍援案暫時喊卡的真正癥結。

報導指出，一顆子彈若沒有槍，就只是一個目標而非威脅。同樣地，一批精密的飛彈若沒有發射系統，也毫無用處。烏克蘭在戰爭中以其驚人的「土法煉鋼」創造力聞名，例如將各種武器拼裝整合的「科學怪人防空系統」（FrankenSAM）。然而，專家警告，這種作法在戰斧飛彈上完全行不通。

美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）專家卡拉可（Tom Karako）表示，戰斧飛彈「可能不是那種你能用科學怪人方式搞定的東西」。這款由RTX公司製造的飛彈，絕大多數都是設計由水面軍艦的垂直發射系統或潛艦的魚雷管發射，而烏克蘭海軍兩者皆無。因此，陸基發射成為唯一的可行路徑。

關鍵解方「堤豐」系統 美軍已優先部署印太

烏克蘭官員透露，他們寄望能獲得洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）公司新開發的「堤豐」（Typhon）陸基武器系統，該系統能同時發射戰斧飛彈與標準六型（SM-6）飛彈。然而，烏方官員也坦承，這套系統的供應量極為稀少。

事實上，「堤豐」系統近期才剛被派駐至菲律賓、澳洲與日本，顯示美軍已將此一關鍵的陸基長程打擊戰力，優先部署於印太戰區。在此背景下，澤倫斯基與其幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）訪美期間，也分別與洛馬及RTX的高層會面，商討取得系統的可能性，以及一旦獲准後如何提高交付的優先順序。

美軍火藥庫或藏有其他解方 軍援案未完待續

除了「堤豐」，其他替代方案也浮上檯面。例如，另一家國防承包商奧什科什防務（Oshkosh Defense）在上週的美國陸軍協會年會上，便展示了一款無拖車設計的機動發射車。CSIS專家卡拉可更語帶玄機地表示：「如果我們的火藥庫裡，為此類任務儲備了一些尚未公開的東西，我不會感到驚訝。」暗示美軍可能還藏有秘密武器。

