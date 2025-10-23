美軍「死神」部隊現蹤委內瑞拉外海 專家：政權更迭機率破75％

美軍特戰直升機近日被目擊在加勒比海千里達（Trinidad）附近演訓，包括三架「小鳥」直升機（左）與一架黑鷹直升機（右），被指正是「暗夜潛行者」部隊，升高外界對美軍可能介入委內瑞拉的揣測。（圖取自臉書帳號Abby Karim）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國陸軍最神秘的直升機特戰部隊「暗夜潛行者」（Night Stalkers）近日罕見地現蹤加勒比海，其招牌的「小鳥」（Little Bird）攻擊直升機與黑鷹（Black Hawk）直升機，被目擊在距離委內瑞拉海岸約145公里處演訓。根據《衛報》分析，此舉是川普政府對委國總統馬杜羅極限施壓的最新一環，有專家評估美國對委內瑞拉採取軍事行動的機率已超過75%。

「暗夜潛行者」是美軍「第160特種作戰航空團」（160th SOAR）綽號，格言「死亡在黑暗中等待」暗示其致命夜戰特性。部隊飛行員被譽為「航空界一級方程式賽車手」，專門夜幕掩護下將海豹（SEALs）等特種部隊滲透敵後。最著名戰績是「海神之矛行動」潛入巴基斯坦擊殺恐怖首腦賓拉登。

此次部署是美軍大規模行動一部分。川普上週公開證實已授權中情局（CIA）在委內瑞拉境內進行秘密行動。自9月以來，美軍飛彈攻擊加勒比海疑似毒品船隻，已造成至少27人死亡。曾為馬杜羅前任查維茲（Hugo Chávez）擔任顧問的美國律師戈林格（Eva Golinger）直指，在此階段，美國對委內瑞拉動武的機率已超過75%，因為情勢從未升級到這種程度。

專家預測三種結局：政變、斬首或交易

曾為川普首任國務卿龐皮歐顧問的拉美專家艾利斯（Robert Evan Ellis）認為，軍演是對馬杜羅政權施壓的「精心校準軍事訊息」。他預測三種可能結局：委內瑞拉軍方自行推翻馬杜羅、美國發動「斬首」行動，或川普達成協議換取馬杜羅下台。艾利斯認為，若到12月初仍無進展，川普「極可能扣下扳機」。

恐成「摩加迪休2.0」 委國警告：人人有防空飛彈

軍事入侵風險極高。流亡前委國部長伊薩拉（Andrés Izarra）警告，美軍若突襲首都卡拉卡斯，恐重演1993年索馬利亞「摩加迪休之戰」慘劇，即電影《黑鷹計畫》背景。他指出，馬杜羅有3萬禁衛軍，及約2萬裝備俄製「針式」（Igla）防空飛彈民兵。他反問：「你怎麼讓黑鷹直升機在任何人都能拿針式飛彈打下的地方作戰？」

美軍可能軍事行動引發區域擔憂。巴西總統魯拉本週警告，外部干預可能造成更大傷害。巴西軍方近期已派遣1萬名士兵至與委內瑞拉接壤的北部邊境演習，示警意味濃厚。委內瑞拉駐聯合國大使蒙卡達（Samuel Moncada）警告，華府「走向可能毀滅整個區域的災難」。

