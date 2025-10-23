無人機威脅改變戰場 美軍加速研發M1E3戰車

圖為美軍M1A2戰車。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕外媒報導，美國陸軍正在加速開發M1E3的下一代新型主戰車，設計更輕、更快、生存能力更強，以應對俄烏戰爭的經驗，預計明天就會部署4輛原型車進行測試。

星條旗報報導，通用動力陸地公司今年7月獲得一份價值1.5億美元的合約，針對M1E3進行開發。報導指出，先前美國陸軍科學委員會的一份報告估算，M1E3需要7年時間和2.9億美元經費才能有開發成果。

目前美國陸軍則設定2030年部署為目標，通用動力幹部22日則表示，預計今年底前可推出早期原型車，並可能在2027或2028年全面生產。M1E3屆時將取代M1A2 SEPv4戰車，與俄羅斯的T-90和中國的99式戰車對抗。

陸軍地面作戰系統負責人迪恩少將表示，烏克蘭戰爭揭示了傳統戰車設計的嚴重缺陷，並強調需要更好的乘員保護，而不是簡單地增加更多裝甲。目前的主力戰車很容易受到來自上方無人機針對成員砲塔及發動機艙的攻擊。

報導指出，重達73噸的M1A2 SEPv4結構框架需要升級，否則增加裝甲只會影響機動性和後勤，並會因增加額外燃料而縮減作戰範圍；屆時M1E3將可容納3名車組員，並配備自動裝彈系統，同時保留M1戰車的120公厘滑膛砲；以色列的鐵拳主動防禦系統將探測和攔截來襲威脅；M1E3將改為油電混合動力，會比使用燃氣渦輪的M1戰車具有更大的里程和車速；新戰車系統能與其他戰車單位通信，車體裝備模組化使戰車能在現場快速維修。

報導說，M1E3將重達60噸，比M1A2輕7噸，也比M1A2 SEPv4輕13噸，可大幅減少電磁訊號痕跡及增加機動力。該戰車具備遙控武器站，能保護車組人員與無人機交戰，甚至能裝備無人機，為戰車提供戰術精準達及和戰場偵查。

