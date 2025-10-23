國軍「無人機大隊」將隸軍團砲指部 明年7月前分階段編成

圖為海軍陸戰隊官兵操作的軍用商規「監偵型」無人機。（資料照，記者涂鉅旻攝）

〔記者陳治程／台北報導〕國防部長顧立雄今（23）日出席外交國防委員會，針對部會工作進行業務報告，而最新書面報告揭露，因應國軍陸續籌獲各式偵、打無人機，未來各作戰區將新增一支「無人機大隊」加強戰術運用；陸軍參謀長陳建義中將指出，編成工作將管制在明年7月前完成；軍方人士則指出，該部隊未來將隸屬各軍團砲指部，並在管制期程前分階段編成。

國防部本周業務報告揭示，陸軍因應接裝M1A2T戰車、「海馬士」多管火箭飛彈等新裝備，除逐次調整聯兵、步兵旅及砲兵部隊組織編裝，強化機動打擊與防空能力外；各作戰區還將依任務特性及戰術運用，配賦各型無人機，並新增「無人機大隊」。立委陳俊宇今日則對向國防部提詢；陸軍參謀長陳建義中將說明，各作戰區預計明年7月前全數編成無人機大隊。

立委陳俊宇今（23）日提詢無人機大隊規劃，對此，陸軍參謀長陳建義中將說，相關規劃進行中，目標管制在明年7月前全數編成。（擷自立法院視訊隨選IVOD）

陳俊宇追問，國防部發展無人機部隊的同時，是否有掌握中國解放軍無人機兵力的情資？另外，國軍現在對無人機專長之官兵尚無專門專業加給，未來無人機大隊編成後，是否能納入戰鬥加給的適用範圍內？對此，顧立雄表示，國防部現行規劃的整體防空系統中，就有具備反飛彈、反飛機和無人機的能力要求；加給部分，他指出新設部隊的官兵應能納入戰鬥加給中。

而在此前，軍媒評論就曾提及，陸軍在以海馬士系統，汰換M110、M109A2及M114等舊型自走砲、牽引砲後，精簡的人力將用以編成多支無人機大隊，提升機動打擊火力。

軍方人士指出，各作戰區的無人機大隊明年7月前將分階段編成，實際編裝雖尚未定案，但確定將隸屬各軍團砲指部底下，強化整體不對稱作戰兵力。圖為21砲指部無人機大隊官兵操作訓練無人機。（取自青年日報）

軍方人士今天則指出，陸軍新增的無人機大隊未來將隸屬軍團砲指部、並在明年7月前分階段編成；編裝部分，則會依各單位任務特性進行配賦，諸如監偵型、攻擊型，甚至沉浸式的FPV無人機，都有望納入新部隊的編制中，但整體編成規劃目前都還在調整，尚未定案。

