「海鯤號」潛艦在「這個階段」打操雷 驗證軟體期限到明年5月

軍方官員今天表示，海測分為兩大階段，一是「淺水潛航」丶另一個是「深水潛航」，「海鯤號」潛艦發射操雷的測試，會在「淺水潛航」階段就實施。（資料照，台船提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕國造潛艦原型艦「海鯤號」原定今年9月完成海上測試、11月交艦，但目前尚未進行海上測試的「淺水潛航」，連帶的讓發射操雷的期程往後延。軍方官員今天表示，海測分為兩大階段，一是「淺水潛航」丶另一個是「深水潛航」，發射操雷的測試會在「淺水潛航」階段就實施。

至於向美國租借的操雷驗證系統，其軟體有設定期限的問題，海軍參謀長邱俊榮中將日前在立院委員會答詢時表示，租借效期為今年5月至明年5月，有信心把握明年租期前完成潛射操雷射擊；立委徐巧芯詢問若明年5月無法完成是否要先把設備還給美國，邱俊榮指出，會盡力達成目標，若有困難會再協調申請延後租約，至於是否先還給美方「則涉及協調過程」。

軍方官員指出，潛艦在發射魚雷或是潛射飛彈時，一般都不會在太深的深度進行發射，避免因為水壓過高致使魚雷丶飛彈發射出問題，潛艦打魚雷時是針對敵艦目標水線以下進行攻擊，一般在潛望鏡深度時進行發射，因此，測試操雷的階段就是在「淺水潛航」階段。

官員表示，「海鯤號」潛艦規劃的主要武器配備，就是MK48 Mod6 AT重型魚雷，但在量產型的首批潛艦，則規劃要加配新型號的美製潛射飛彈。

國防部在115年度預算書揭露「長程潛射重型魚雷」的最新交貨計畫，明年將先獲得4枚用於演訓的操雷，2027年、2028年將引進14枚、10枚，屆時可供2艘完成性能提升的「劍龍級」潛艦運用外，若新型國造潛艦「海鯤號」通過測試、加入海軍戰備序列，也可望採用這型魚雷。

