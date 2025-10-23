華郵驚爆：俄國建北極「水下長城」護核潛艦 技術竟來自歐美

俄羅斯一艘核動力彈道飛彈潛艦航行於北極的冰海之中。最新調查揭露，俄國正利用從歐美秘密採購的敏感技術，建造名為「和諧」的水下監視系統，以保護其核潛艦艦隊的安全。（圖：俄羅斯國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕《華盛頓郵報》與多家歐洲媒體22日發布聯合調查報導，驚爆俄羅斯多年來成功利用一個秘密的白手套採購網絡，繞過西方制裁，向美國及多個歐洲國家公司採購敏感高科技設備，用以建造其位於北極的「水下長城」——「和諧」（Harmony）水下監視系統。此系統旨在保護攜帶核彈頭的俄國戰略核潛艦，使其免受美國核潛艦的追蹤。

根據海軍專家分析，「和諧」系統是一套由海床感測器組成的監視網絡，主要部署在巴倫支海（Barents Sea）等俄國核潛艦的主要活動水域。其核心功能是偵測試圖進入俄國海軍「堡壘區」的美國潛艦，從而擾亂西方追蹤、甚至在戰時摧毀俄國潛艦的企圖。這些攜帶洲際彈道飛彈的核潛艦，是俄羅斯確保其二次核打擊能力的支柱。前美國海軍官員克拉克（Bryan Clark）指出，「和諧」系統能幫助俄國核潛艦「在不被偵測、騷擾或攔截的情況下進出港口」。

報導揭露，這個秘密採購網絡的核心，是一家名為「莫斯特雷洛商業有限公司」（Mostrello Commercial Ltd.）的白手套公司。該公司總部設於歐盟成員國賽普勒斯，但實際上是為俄羅斯軍工複合體服務的幌子，經手了價值數千萬美元的敏感設備採購案。其採購的設備包括敏感的聲納系統、可在水下3000公尺作業的無人載具，以及精密的海底天線等。

調查文件追蹤了「莫斯特雷洛」公司長達十多年的交易紀錄，涉及的公司遍及美國、英國、挪威等北約成員國。多家涉事公司皆表示，他們在知情的情況下並未違反任何法律，並從「莫斯特雷洛」公司那裡獲得了採購設備是用於「民用或商業目的」的保證。然而，部分合約內容卻透露出端倪，例如一份2015年的聲納系統合約中，便包含了俄文條款。挪威情報部門也證實，俄羅斯慣於建立「以合法歐洲公司為接觸點的複雜採購網絡」，以掩蓋其供應鏈與真正的俄羅斯終端用戶。

西方後知後覺 CIA通報後德國才行動

報導指出，西方情報機構雖長期監控「和諧」系統的發展，但對此秘密採購網絡卻顯得後知後覺。根據美國官員說法，中央情報局（CIA）早在2021年就已向德國示警，但德國當局直到去年俄羅斯全面入侵烏克蘭、引發更廣泛安全擔憂後，才對相關地點進行突襲並逮捕關鍵嫌犯。在德國採取行動後，美國財政部才宣布對「莫斯特雷洛」及相關公司實施制裁

