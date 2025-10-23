國軍編現比實際更慘？ 王定宇曝沱江級艦不到5成

立委王定宇今日於立院質詢國防部長顧立雄時指出，依照美軍標準，編現比臨界點為85%，但國軍多支部隊編現比過低，甚至還有單位例如沱江級艦編現比不到5成。（圖取自國會頻道）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國軍部隊編現比常年呈現下降趨勢，民進黨立委王定宇今日於立院質詢國防部長顧立雄時更指出，依照美軍標準，編現比臨界點為85%，但國軍多支部隊編現比過低，甚至還有單位例如沱江級艦的編現比不到5成。

國防部長顧立雄今天應立法院外交及國防委員會邀請進行業務報告並備質詢，王定宇質詢時表示，部隊的編現比有一個名詞叫做「戰力閾值」，也就是「臨界點」，部隊到這個臨界點之後，就不太能夠出去作戰了，王定宇問國軍在這部分是否有設定？設定是多少百分比？

請繼續往下閱讀...

國防部人事參謀次長室次長劉沛智中將回覆，國軍編現比的目標是80%；但王定宇說，美軍的標準是85%，美軍的裝備及訓練應該比台灣都好，但只要低於85%，美軍認為已經是戰力減損。

王定宇並指出，以2020年到2024年分別是88.57%、87.57%、82%、80%、78%，今年可能約75%。劉沛智則說，截至目前約為78.6%，且從2020年開始年開始到現在，國軍每年的編制數都越來越多。

然而王定宇秀出數據顯示，以士兵來看，陸軍機步單位72%、砲兵68%、空軍防空飛彈指揮部甚至只有41%，以美軍的臨界點來看，國軍沒有一個達標，就算以國軍80%來看也是很低，士官則是只有少數幾個單位勉強達標，為什麼士兵特別低？

王定宇強調，希望國防部找出問題，像裝甲單位是需要高度專業的，現在有很多高精密裝備，若因為編現比不足，導致讓專業性不足的人操作，危險性就會升高。

王定宇另說，聽說海軍沱江級的編現比已經低於50%，是否有這現象？海軍參謀長邱俊榮回應，沱江級的編現比大在在70%至72%，低於50%的這個數字，應該是有些船的士兵，的確有些船士兵數較少，會按照任務編配調整。

立委王定宇今日質詢秀出國軍編現比數據。（讀者提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法