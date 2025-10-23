台灣雲豹戰甲車借鏡！南韓推新戰甲車 專殺神風無人機

南韓韓華航太（Hanwha Aerospace）在「2025首爾國際航太國防展」（ADEX 2025）上，正式發表K-NIFV新世代步兵戰車。（圖：韓華航太）

〔編譯陳成良／綜合報導〕汲取烏克蘭戰爭中裝甲部隊面臨無人機威脅的慘痛教訓，南韓國防巨擘韓華航太（Hanwha Aerospace）近日在「2025首爾國際航太國防展」（ADEX 2025）上，正式發表了一款名為K-NIFV的新世代步兵戰車。此款戰車以其澳洲採用的「赤背蛛」（Redback）步兵戰車為基礎，整合了由人工智慧（AI）驅動的多層次防禦系統，專為獵殺遊蕩彈藥與小型無人機而生。

根據軍事新聞網站《Defence Blog》報導，韓華航太表示，K-NIFV是從「赤背蛛」步兵戰車進化而來。儘管「赤背蛛」具備世界級的防護力與火力，卻也大量依賴外國的子系統，導致供應鏈延遲與價格壓力。為此，K-NIFV的開發目標便是大幅提高國產化比例，降低全壽期成本，並擺脫出口管制限制。

為實現此目標，該戰車的砲塔瞄準具、主動防護系統、遙控武器站乃至新型反戰車飛彈，皆改由韓華集團旗下子公司負責開發，變速箱與主砲則由韓國本土廠商供應。此外，K-NIFV改採無人砲塔設計，在不改變底盤的情況下，增加了內部空間，可搭載8名士兵與額外貨物。

K-NIFV最核心的亮點，是一套專為反無人機作戰設計的「三層式防護網」。第一層防禦由30公厘或40公厘主砲負責，可在約3至4公里的距離外，攔截遊蕩彈藥與神風無人機。第二層防禦則是一座與反無人機偵測雷達連動的「智慧遙控武器站」（intelligent RCWS），在AI輔助下，當敵方小型無人機進逼至約1公里範圍時，便會自動追蹤並予以摧毀。

最內層的第三層防禦，則是一套主動防護系統（APS）。當威脅進一步逼近至約300公尺內時，系統將發射攔截彈，將其擊落。韓華航太強調，K-NIFV是當前全球少數具備此類多層次反無人機架構的步兵戰車。

2028年完成開發 瞄準國內汰換與外銷市場

K-NIFV的開發始於2024年10月，目前已通過關鍵設計審查，預計將在2028年3月完成。韓華航太已將其作為汰換南韓陸軍現役K200A1偵察裝甲車的候選方案，並計畫向羅馬尼亞、義大利、挪威及中東等多國展開外銷洽談，展現其搶攻全球裝甲載具市場的強大野心。

