你我都是數位世界的守護者 《數位國土保衛戰》揭新世代資訊戰樣貌

學界2015年曾緊急連署「反對開放中資投資台灣IC設計產業」，避免台灣領先30年的半導體封測技術與人才遭中國紫光集團掏空。（本報資料照）

〔記者陳治程／台北報導〕今日的世界被資訊科技緊緊串聯，從食衣住行育樂，大眾生活各個層面都離不開科技，而國與國之間的分界，也早已超越領海、領陸及領空，一個地區的資訊衝突，有可能在地球彼端掀起預料之外的論戰。著有《數位國土保衛戰》一書的資通訊專家李忠憲、林宗男與林修民就示警，我國若低估中國帶來的資安威脅，「可能沒有2028」。

李忠憲、林宗男與林修民指出，我國現今社會資訊數位化程度高，當假訊息、深偽技術與數據操控滲入日常生活，個人隱私、財產安全乃至民主制度都可能被動搖。三位專家共同撰寫的《數位國土保衛戰：從數位身分證、AI到電子投票，揭開臺灣數位化暗藏的國安危機》一書，現已由一卷文化出版發行。

《數位國土保衛戰》共分為8個章節，全書以「數位國土」為核心概念，從半導體、物聯網、關鍵基礎設施、社群媒體、網路購物、數位身分證、AI應用到電子投票，系統性地揭露中國如何透過資本布局、技術滲透與資訊戰術，逐步侵蝕台灣數位主權與社會信任。

由李忠憲、林宗男與林修民共同撰寫的《數位國土保衛戰：從數位身分證、AI到電子投票，揭開臺灣數位化暗藏的國安危機》一書，現已由一卷文化出版發行。（一卷文化提供）

三位作者皆具豐富實務經驗，曾在2015年「反紫光行動」中阻止中資滲透半導體產業，堅守台灣科技命脈。他們結合研究與行動經驗，提出具體政策與法制改革建議，呼籲社會正視數位防衛的重要性。

當數位科技成為戰場、資料成為武器，如何在創新與安全之間取得平衡，將是決定台灣未來能否守護民主與自由的關鍵。《數位國土保衛戰》詳實紀錄社會在資訊數位化下面臨的集體安全風險，猶如警鐘般帶給讀者深遠的啟示。

