泰柬衝突新進展 東協峰會將簽聯合聲明勘查邊境領土

〔記者吳哲宇／綜合報導〕泰國與柬埔寨7月爆發衝突後，在美國斡旋下簽署停火協議，泰國外交部長希哈薩23日表示，雙方已就關鍵訴求取得實質進展，預期將在26日起的東南亞國家協會（ASEAN）領袖峰會期間，正式簽署聯合聲明，落實相關承諾。

泰國《民族報》報導，泰國與柬埔寨23日結束為期2天的聯合邊界委員會會議，針對邊境領土爭議，希哈薩表示，雙方同意對2個村莊進行勘察，標記各自聲稱的主權區域。由於當地仍有地雷，勘察工作預計耗時至少6週。

希哈薩說，有信心在26至28日於馬來西亞首都吉隆坡舉行的東協峰會上，與柬埔寨簽署聯合聲明。屆時美國總統川普、馬來西亞首相安華將出席見證。

路透社報導，泰國國防部長納塔蓬表示，兩國已在4個領域達成共識，包括從邊境地區撤出重型武器、聯合掃雷行動程序以及打擊網路詐騙的協調計劃，以及撤離侵犯對方領土的公民等。

柬埔寨副首相兼國防部長狄賽哈表示，和平協議的簽署也將為釋放7月份戰鬥中被泰國拘留的18名柬埔寨士兵鋪平道路。

