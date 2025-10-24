拉法葉級「功臣」身退 法接收首艘「中型巡防艦」預計明年服役

法國海軍近日接收新世代「中型巡防艦」（FDI）首艦「羅納克海軍上將號」（D 660），預計明年成軍服役。（圖取自法國海軍）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕法國海軍近日接收新世代「中型巡防艦」（FDI）首艦「羅納克海軍上將號」（D 660），預計明年成軍服役，逐步強化法軍制海與嚇阻能量，並取代昔日海防功臣——拉法葉級巡防艦。

軍聞網站「Naval News」報導，去年10月海試、今年9月15日離開造船廠的「羅納克海軍上將號」，17日在法國西北部布雷斯特的母港，由法國「海軍集團」公司正式交付法海軍。該艦將進行作戰測試，透過一系列複雜演訓和長期部署行動，驗證各項系統，預計2026年服役，成為法國新一代重要水面戰力。

法國與希臘海軍共採購8艘FDI，其中法國採購5艘，用以汰換拉法葉級巡防艦。法方特別調整造艦序列，將第2、3、5號艦劃歸希臘訂單，讓其優先籌獲新型主戰艦艇。目前除「羅納克海軍上將號」外，法國訂購的6號艦也已開工建造，希臘的FDI首艦「客蒙號」（F-601）已於2023年10月下水，2號艦規劃2026年底前服役，且將向「海軍集團」增購第4艘新艦。

報導指出，「羅納克海軍上將號」專為在危機地區進行長期部署而設計，其多功能性和模組化設計尤為突出，能夠抵禦不對稱攻擊和高強度海戰，並整合尖端數位和數據處理技術。

FDI配備先進數位化戰鬥系統、具300公里監測能力的「海火」（Sea fire）主動電子掃描陣列雷達（ASEA）；武裝則包括艦體聲納、MU 90反潛魚雷、「飛魚」MM40 B3C反艦飛彈、紫苑15/30防空飛彈、1門76公厘快砲及2座20公厘機砲遙控武器站。希臘版本會在直升機庫頂加裝公羊飛彈，執行反潛、反水面作戰。

