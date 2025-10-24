中共灰色地帶漁船有多少 CSIS報告抓到台海209艘

中國海上民兵船隻2021年4月集結南沙群島牛軛礁海域的場景。（法新社資料照）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕近年中共頻頻利用漁船進行灰色地帶侵擾，讓海上民兵操作民間漁船，不斷侵犯我鄰接區海域，甚至是離島禁限制水域。戰略暨國際研究中心（CSIS）10月分布一份報告，面對數萬艘船隻，該報告透過比對整合船舶AIS、共軍軍事演習區域以及全球漁業觀察組織數據，發現有209艘船，會在關閉AIS訊號、或訊號變弱時，「更改自己的船名」，幾乎表明在刻意隱藏自身身分和行蹤。

報告指出，中國正以一種系統性方式，將大量偽裝成普通漁船的船隻，做為海上力量的延伸，在台灣周邊執行監試、騷擾及宣示主權等灰色地帶任務。這種戰略能在不開啟軍事衝突的情況下，為未來的軍事選項和長期脅迫鋪路。

但如何對進行灰色地帶和商業活動的船隻做出區分，該報告透過比對整合船舶AIS數據、共軍軍事演習區域地理資訊以及全球漁業觀察組織數據。其中，全球漁業觀察組織的演算法可根據船隻的航行模式，判斷是否真的在捕魚，從而繪製全球捕魚地圖。

報告並設定2個標準進行判別，若一艘船超過3成的時間都待在解放軍演習區域，卻只有不到一成的時間出現在捕魚熱點區域，這艘船便非常可疑。若一艘船長期在非捕魚區徘徊且無任何動作，也同樣會被標記；以及在演習區域內或附近發生AIS訊號異常的船隻。

根據這兩個標準，報告在2024年航行在台灣周邊的12000艘船隻數據中，鎖定315艘懸掛中國國旗的漁船，，並比對聯合利劍A、B演習，發現有128艘至209艘船隻，至少符合上述一項標準；在訊號行為上，則有209艘船，會在關閉AIS訊號、或訊號變弱時，「更改自己的船名」，幾乎表明在刻意隱藏自身身分和行蹤。

在案例研究部分，報告指出，經追查同一艘船，發現該船竟曾在1年內使用高達11個不同的AIS識別碼，改名甚至超過1300次，關閉AIS訊號將近1000次，該船的核心活動區域更與解放軍聯合利劍演習的區域完全重疊，完全未進入漁場。

該圖為CSIS經追查同一艘船，發現該船的核心活動區域更與解放軍聯合利劍演習的區域完全重疊，完全未進入漁場，更多次更改船名、識別碼。

對此，報告建議，美國應建立一個跨單位的海上異常小組，負責研究、追蹤、發布灰色地帶活動，並公布黑名單、將數據分享給夥伴國家，或是美國其他擁有執法權的機關；美國政府也應建立公眾圖像化網站提供查找，並定期進行灰色地帶海上威脅評估，印太司令部也應將此納入常態作戰環境。

