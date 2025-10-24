台灣濱海決勝新利器？ 美軍「貨櫃飛彈」可獵殺中國雷達

「先進反應打擊」（AReS）的飛彈發射系統，將反雷達飛彈，藏入一個標準的ISO貨櫃中，讓任何卡車或貨船都能變身為致命的「雷達殺手」。（圖：X / mason_8718）

〔編譯陳成良／綜合報導〕為因應與中國等潛在對手的衝突，美軍正積極發展分散式作戰能力。國防巨擘諾斯洛普·格魯曼（Northrop Grumman）近日在南韓「2025首爾國際航太國防展」（ADEX 2025）上，便發表了一款名為「先進反應打擊」（AReS）的飛彈發射系統，其革命性的設計是將強大的反雷達飛彈，巧妙地藏入一個標準的ISO貨櫃中，讓任何卡車或貨船都能變身為致命的「雷達殺手」。

根據軍事網站《Army Recognition》報導，AReS系統的外觀與一個標準的20呎或40呎貨櫃無異，內部卻隱藏著一組四聯裝的垂直發射單元。這種設計賦予了它極高的機動性與隱蔽性，能輕易地透過軍民用卡車、貨船進行運輸部署，而不會引起敵方注意，大幅增加了中國等擁有強大偵察能力的對手進行目標鎖定的難度。

一旦接獲命令，貨櫃頂部會打開，發射器可在數分鐘內升起並完成發射。這種「打了就跑」的能力，完美契合五角大廈近年為應對印太衝突而極力推動的「分散式作戰」理念。諾格發言人便形容，此系統是「將後勤資產轉變為發射節點的戰力倍增器」。

獵殺雷達利器 AARGM-ER飛彈首度陸基化

AReS系統搭載的彈藥，是美國海軍現役的「先進增程型反輻射導引飛彈」（AARGM-ER）。這是一款專為「壓制敵方防空系統」（SEAD）而設計的利器，其雙模式尋標器能被動追蹤敵方雷達訊號，並在終端啟動主動毫米波雷達進行精準攻擊，對中國部署的各式先進防空雷達構成嚴重威脅。

將原本設計給F/A-18、F-35等戰機使用的空射飛彈，改裝為陸基垂直發射，是一項巨大的技術挑戰。根據美國官方測試記錄，該飛彈的陸基適應性試驗已於2024年開始，預計2026年初進入作戰評估階段。

