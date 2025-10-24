【影】特戰訓練中心「高寒地救援」鑑測 雨天濃霧登山救援超膽寒

陸軍特戰訓練中心114年「高寒地救援訓練班」期末鑑測近日展開，昨日實施救援方式選定與實際操作等課目，學員登上海拔約3421公尺，實地進行人員傷患救援演練。（圖取自青年日報）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕陸軍特戰訓練中心114年「高寒地救援訓練班」期末鑑測近日展開，昨日實施救援方式選定與實際操作等演練課目，學員登上海拔約3421公尺，實際在高寒險峻地勢中，進行人員傷患救援演練，有效驗證特種搜救能量。

青年日報報導，114年「高寒地救援訓練班」日前展開為期5天4夜期末鑑測，昨日實施傷患軌跡搜索、救援方式選定與實際操作等項目測驗。期間學員編組救援隊伍，依行動指令、地圖判讀、地形特性、氣候條件等因素，規劃行動路線、搜索計畫及救援方式，並由教官觀察學員狀況判斷、器材運用與風險管控等表現，透過高強度任務演練，考核學員專業救援能力。

首先，教官下達合歡山東峰一帶有傷患需救援的狀況，學員隨即完成搜索計畫與行動前整備，整裝後出發。過程中，雖然濃霧不斷干擾視線，低溫與狂風交替侵襲，加上間歇性雨勢導致山徑濕滑，繩索操作及傷患搬運難度倍增，學員仍依序建立搜索線、保持聲勢聯繫，並透過判讀地形、比對軌跡資料實施地毯式搜索，展現高度專業與團隊默契。

進入傷患救援階段，學員模擬傷患在鬆軟斜坡下方，在口頭與傷患確認傷情及周邊環境特徵後，即結合現地地形條件，選定一大樹為固定點，架設繩索系統，平穩地將救援人員及擔架設備下放至傷患所在地，維護傷患體溫與擔架固定，確保繩索角度與受力均衡避免二次滑落，順利將傷患脫困並安全後送。

學員模擬傷患在鬆軟斜坡下方，在口頭與傷患確認傷情及周邊環境特徵後，即結合現地地形條件，選定一大樹為固定點，架設繩索系統。（圖取自青年日報）

陸軍特訓中心山寒組教官姚岱吟上士表示，此次鑑測目標旨在驗證學員在救援行動中的安全意識、動作熟稔度與團隊協作能力，每一次的救援任務，絕不會有重頭再來的機會，任何錯誤動作都可能帶來危安風險，故鑑測除在檢驗學員操作技術外，更考驗其臨場應變與風險評估的能力。

姚岱吟指出，測驗過程置重點於行動程序正確性、團隊合作，以及時間與品質並重，舉凡是主副繩系統確保、繩索負載分配、備援機制設計等，每個動作環節都須符合標準作業流程，且十分考驗團隊溝通與默契。救援行動不僅重視效率，更在乎穩定與安全性，藉由實際情境操作考驗，讓每位學員皆能具備獨當一面的專業救援能力。

學員就鑑測想定資訊結合現地環境條件，共同研擬適切的救援方式。（圖取自青年日報）

