交軍不到一年 OA-1K輕攻擊機墜毀無人受傷成首例

OA-1K「天襲者II式」（Skyraider II）輕型攻擊機，22日驚傳在美國奧克拉荷馬州威爾羅傑斯國際機場附近墜毀。（圖取自X@thenewarea51）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕從噴灑農用飛機改裝而來的OA-1K「天襲者II式」（Skyraider II）輕型攻擊機，22日驚傳在美國奧克拉荷馬州威爾羅傑斯國際機場附近墜毀，所幸機上兩名組員並未受傷。但該起墜機事件，也成為該型飛機於今年4月交付美國空軍後，首例墜機案例。

軍聞網站「The Warzone」報導，機上當時搭載一位承包商和一位現役軍人，兩人所幸未受傷，飛機於機場起飛不久後即墜毀於田野，相關原因仍在調查當中。

奧克拉荷馬州空軍國民警衛隊表示，事故發生時，該飛機正在執行訓練任務。

報導指出，根據社群流傳畫面，機身尚且完整，可能得益於該機原用於農田的設計，而且在經過改裝後，該型飛機也能從農田起飛。

OA-1K輕型攻擊機是以AT-802U農用機為基礎開發的衍生型，具備8個掛載點，可掛載包括飛彈、火箭彈和炸彈等6000磅彈藥。製造商L3Harris先前曾表示，該飛機可以飛到最遠200英里（約321公里）外的區域，並在戰鬥掛載狀態下盤旋長達六個小時。

