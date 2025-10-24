屢次踩線！立陶宛總統：俄羅斯軍機又侵犯領空

立陶宛總統瑙塞達批評俄國軍機侵犯立陶宛領空，將召見俄國大使進行抗議。（法新社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《美聯社》24日報導，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）表示，俄羅斯軍機在23日晚間短暫侵犯立陶宛領空，此舉公然侵犯立陶宛的領土完整，外交部將傳召俄國駐維爾紐斯大使，抗議該侵犯行為。

據報導，瑙塞達在社群平台Ｘ平台發文表示，俄國軍機侵犯立陶宛領空，「這公然違反國際法，侵犯立陶宛的領土完整，並再次證明加強歐洲防空戰備的重要性」。

然而，俄國國防部駁斥上述說法，稱蘇-30戰機23日在加里寧格勒地區進行嚴格遵守規則的訓練飛行，「客觀監測手段證實，飛機沒有偏離航線，也沒有侵犯其他國家的邊界」。

俄國全面入侵烏克蘭後，波羅的海國家持續對俄國保持高度警覺。最近幾週，一系列神秘的無人機事件和俄國戰機侵犯領空的行為，加劇人們對俄國總統普廷可能正在測試北大西洋公約組織（NATO）防禦反應能力的擔憂，部分歐洲領袖更指責普廷在歐洲發動混合戰爭。

立陶宛武裝部隊在聲明中表示，23日傍晚6時左右，2架俄羅斯軍機闖入立陶宛領空約700公尺，包括蘇-30戰機和伊爾-78加油機，在大約18秒後飛離。立陶宛武裝部隊認為，這些軍機可能正在鄰近的俄羅斯飛地加里寧格勒進行加油演習。

2架正在執行北約空中警戒任務的西班牙戰機緊急起飛，飛往該地區。

