無懼中國點名懸賞 資通電軍毛建秋中將公開亮相宣導全民國防

資通電軍指揮部是中國蒐集情報的重點部隊目標，資通軍指揮部指揮官毛建中將（中）日前親自主持全民國防教育宣導活動，他表示，國防是維護國家安全的重要基石，而國家安全的穩固，必須建立在全民的理解與支持之上，唯有全民一心、軍民合作，才能形成堅實的防衛力量與社會韌性。（圖：軍聞社提供）。

〔記者羅添斌／台北報導〕中國今年以來持續針對我軍事情報局丶資通電軍指揮部及心戰大隊官兵，公開發佈個資及所謂的懸賞，意圖散播我軍方內部已被滲透丶分化的假象，資通電軍指揮部更是中國蒐集情報的重點部隊目標。資通軍指揮部指揮官毛建中將日前親自主持全民國防教育宣導活動，他表示，國防是維護國家安全的重要基石，而國家安全的穩固，必須建立在全民的理解與支持之上，唯有全民一心、軍民合作，才能形成堅實的防衛力量與社會韌性。

針對中國近期接連公布我國軍個資，國防部長顧立雄日前於立法院備詢前表示，中國從事的是一種認知戰和心理戰，要形成一定的心理威懾，當然他們也會利用台灣民主社會的透明拼湊個資，再進行發布，這部分會改進並進行相關要求，包括要求相關單位的人在社群媒體上的活動，要避免個資洩漏，甚至進行化名。

多次遭到點名的國軍單位是資通電軍指揮部，無懼中國的點名打壓及懸賞，日前由指揮官毛建秋中將在桃園市中壢龍岡大操場親自主持了「全民國防教育走入鄉里」活動，希望透過全民國防體驗、裝備陳展、社團成果展示及人才招募宣傳等多元內容，展現全民國防教育的豐碩成果。

毛建秋中將表示，國防是維護國家安全的重要基石，而國家安全的穩固，必須建立在全民的理解與支持之上，唯有全民一心、軍民合作，才能形成堅實的防衛力量與社會韌性。他強調，國防不僅是軍人的責任，更需要地方政府與全民共同參與，期盼藉由此次活動讓更多民眾瞭解國防事務，深化全民國防意識，並激發青年對軍旅生涯的熱忱，為國家安全貢獻心力。

資通電軍指揮部於龍岡大操場舉辦「全民國防教育走入鄉里」活動。（圖：軍聞社提供）

