伍麗華建議放寬「網路戰加給」領取限制 顧立雄：專家級比例達10％

資通電軍指揮部是國唯一一個可以執行網路戰攻防的部隊，但部隊裡能夠符合資格領取專家級丶菁英級網路戰加給的人數比例不高，立委伍麗華日前在立院外交國防委員會中爭取放寬領取資格的限制。（圖：取自立法院隨選視訊系統）

〔記者羅添斌／台北報導〕資通電軍指揮部是國唯一一個可以執行網路戰攻防的部隊，但部隊裡能夠符合資格領取專家級丶菁英級網路戰加給的人數比例不高，立委伍麗華日前在立院外交國防委員會中爭取放寬領取資格的限制。她認為，中國網軍持續運用「假訊息」的方式操作群眾風向，以挑起民眾對社會議題的對立情緒與認知上的糢糊與矛盾，國軍資通電軍部隊設備升級絕對必要，也需要絕對支持，但她要求「人才」的延攬必須相輔，才能夠相成，達成果效。

根據伍麗華在立院公佈的資料顯示，自109至113年，資通電軍指揮部有個特別的加給叫做「網路戰勤務加給」，但從它編列的人數丶預算，與實際支領的數字來看，以前是實支的人數會超過編列人數，但最近發現實支人數及金額卻是在下降中，她詢問國防部長顧立雄，下降的情形會是何麼樣的因素造成的？

顧立雄說，國防部是有發現這樣的現象，因此從114年的6月起，國軍也增加了網路戰的加給，最高是專家級增到6萬元丶菁英一級為3萬元丶菁英二級為1.5萬元，並且放寬可領取專家級丶菁英級加給的人數比例。（圖：取自立法院隨選視訊系統）

顧立雄說，國防部是有發現這樣的現象，因此從114年的6月起，國軍也增加了網路戰的加給，最高是專家級增到6萬元丶菁英一級為3萬元丶菁英二級為1.5萬元。

伍麗華則說，根據最新的數據顯示，能夠領到專家級加給的比例僅有2.66%，菁英一級領取的人數比例為8.24%，菁英二級是13.56%，專精一級（加給1萬元）是70.21%，專精二級（加給5千元）為5.32%。

伍麗華指出，從數據上來看，能夠領取網路戰加給的官兵，幾乎全部集中在專精一級上，6萬元的專家級加給可說是看的到卻吃不到。專家級的規定是要能取得9張證照，但伍麗華提醒國防部說，若是能夠取得9張證照的人，在民間又是能夠領到多少薪水？ 也因此，她建議國防部應適度放各層級領取網路戰加給的限制，以吸納更多的人才加入資通電軍。

顧立雄對此表示，已經針對加強誘因的部分吸納人才，因此已將領取專家級加給的比例，放寬到10%，菁英一級與二級也增加了領取的比例，此外，民間人士在國軍演習期間，國軍也都有動員。

