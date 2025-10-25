軍武書摘》國防產業地緣政治學

野人出版近期新書《國防產業地緣政治學》。（野人出版提供）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕市場對於國防產業的關注度提高，始於波斯灣戰爭，大眾一次認識到軍工複合體所帶來的經濟效益，開始關注美國國防產業巨頭。而俄烏戰爭的爆發，則使市場開始認識除美國之外的各國國防產業，尤其是德國萊茵金屬，股價自戰爭爆發至今已暴漲16倍。戰爭的爆發，更使大眾認識到，即便是各行各業，都會受到地緣政治的影響，《國防產業地緣政治學》就除了能讓讀者了解國防產業，也能知曉地緣政治，不關注軍工股也能受惠。

（以下為野人出版《國防產業地緣政治學》書中內容，本報獲授權節錄轉載。）

請繼續往下閱讀...

前言 防衛產業的地緣政治性

自俄羅斯於2022年2月入侵烏克蘭以來，各國防衛產業及其供應鏈意想不到的脆弱性被突顯出來。

烏克蘭面臨武器短缺，負責統籌外國武器援助事務的國會軍備管制特別委員會主席列克桑德拉‧烏斯季諾娃（Oleksandra Ustinova）在接受媒體採訪時回應：「為了保護士兵與平民，並且打贏這場戰爭，就算要從魔鬼手上購買武器也在所不惜。」至於同樣面臨彈藥短缺的俄羅斯，則是從北韓進口上百萬發的砲彈。

這種狀況不僅限於交戰雙方，支持烏克蘭的歐洲與美國也都面臨武器庫存不足，正緊急擴充生產設備。美國為了彌補武器缺口，甚至要求日本及韓國提供飛彈與彈藥。

此外，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，波蘭與波羅的海三國也持續增加武器採購量，包括引進韓國製造的自走砲等，以防範鄰國俄羅斯與日俱增的威脅。雖然就軍事角度而言，這是一場發生在烏克蘭與俄羅斯邊境的地區衝突，但從支撐這場衝突的防衛產業觀點來看，它已成為涉及盟國及友好國家的全球性地緣政治問題。

然而，防衛產業在每個國家其實都各有特殊的脈絡與內情。即使統稱「歐美」，歐洲與美國的裝備研發環境卻存在顯著差異；就算同是「歐洲」，身為海洋國家的英國與身為大陸國家的德、法之間既有相似之處，同時也呈現差異，更遑論德國與法國打從中世紀以來就存在競爭關係。

更有甚者，美國國防部相關人員曾表示：「跟日本溝通還比跟英國（同為英語國家）溝通更為順暢」。如果不能完全說服「約翰牛精神」深厚的英國，他們即使面對同盟國也絕不退讓。就這一點而言，日本人抱持「與其在議論時起衝突，還不如先順著對手」的心態，確實更能夠達成「相互溝通」。然而，這種溝通方式也值得商榷。

產油國的「石油紅利」與美國的不滿

國防支出的多寡，並不能直接反映國民負擔的輕重。經濟規模較大的國家更有餘裕承擔較高的國防支出，而國家人口愈多，即使每人平均負擔不高，加總起來的國防支出金額仍然很龐大。

其中最典型的例子，就是印度與巴西。雖然這兩個國家的人均國防支出僅分別為59美元與106美元，但由於人口眾多，因此國防支出總額仍列入全球前幾名。至於中國，雖然人均國防支出僅約日本的一半，但由於人口數量是日本的11倍，總額也達到將近日本的6倍。

另一個衡量國防支出負擔指標，則是國防支出占國內生產毛額（GDP）的比例。

GDP代表國內經濟活動生產生的附加價值。人們透過消費這些價值，享受「豐衣足食的生活」。然而，其中一部分未被消費，而是留作投資，用於生產將來的附加價值。

如果將這些附加價值挪作國防之用，就代表必須犧牲部分的消費，或放棄未來的附加價值，因此形成「負擔」。雖然這種負擔愈小愈好，但有時國際情勢卻逼迫人們必須增加負擔。石油與天然氣生產國如沙烏地阿拉伯（7.09％）與阿爾及利亞（8.17％）的占比特別高。這是因為它們的財政收入高度依賴能源資源，石油與天然氣收入占阿爾及利亞的GDP將近五成，沙烏地阿拉伯則占將近六成。

歲入主要來自稅金的國家，通常講求「從國民徵集的稅收，應該還之於國民，用於整備社會保障與基礎建設」。然而，石油與天然氣生產國的財政來源大多是「從地底噴出來的」，因此不太需要「還之於民」。基於這種特徵，產油國便有充分的餘力增加國防支出。

在2022年之前，波蘭的國防支出僅占GDP的2％左右，但2023年卻躍升至4％，這是因為俄羅斯於前一年進攻烏克蘭，導致波蘭也對俄國加強戒備……

洛克希德馬汀 Lockheed Martin

孤傲巨人

營業額：675・7億美元（防衛相關608・1億美元：90％）

從業員數：12萬人

事業領域：防衛、航太、資訊安全

洛克希德馬汀是全球最大的防衛相關企業，對戰史有研究的人，一聽到「洛克希德」這個名號，大概都會聯想到活躍於第二次世界大戰的雙尾桁戰鬥機P-38閃電式。P-38的最大航程很長，曾用於1943年4月擊落日本聯合艦隊司令長官山本五十六座機的作戰行動。此外，《小王子》作者聖修伯里也曾擔任P-38偵察機型的駕駛，他在第二次世界大戰加入自由法軍擔任飛行員，並於1944年7月於馬賽海域墜機殞命。

在客機領域，洛克希德推出的大型客機L-1011三星式，曾經翱翔日本天空，令人相當懷念。不過，這架飛機也牽扯出撼動日本政金界的賄賂醜聞「洛克希德事件」。此外，三星式使用的英國勞斯萊斯（Rolls-Royce）發動機研發不順，導致勞斯萊斯差點破產，還一度被英國政府接管。

一如其名，這些機型都是洛克希德公司（Lockheed）與馬汀・馬瑞塔公司（Martin Marietta）於1995年合併為洛克希德馬汀公司之前的產品。洛克希德公司是由洛克希德兄弟於1926年成立的飛機製造商。在第二次世界大戰期間，靠著研製P-38等軍用機與授權生產波音B-17轟炸機，逐步擴大事業規模。

戰後，洛克希德公司仍以研製軍用飛機為主，其中包括日本採用的F-104J戰鬥機、P-3C巡邏機、C-130H/R運輸機。除此之外，世界首款匿蹤戰鬥機F-117也是洛克希德的產品。

一九九三年，洛克希德收購了同為軍工大廠的通用動力公司（General Dynamics）軍用機部門，F-16戰鬥機的生產線因此轉移至洛克希德公司。

〔主要軍事裝備〕

・F-35戰鬥機：最大速度1.6馬赫、作戰半徑1100公里

由洛克希德馬汀主導、國際共同開發的多用途戰鬥機，屬於第五代戰鬥機。分為傳統起降型、垂直／短場起降型、艦載機型三種，於2006年首飛。

雖然日本當初並未加入共同研發，但在2011年決定採用此型機取代F-4EJ。預定採購架數為147架，數量僅次於美國（其中1架因事故損失），數量超越參與共同研發的英國（138架）與義大利（115架）。由於F-35獲得許多國家採用，因此在全球各地設有數個國際維修據點，日本三菱重工的小牧南工廠是其中之一……

壟斷全球軍火市場的三巨頭：美、法、俄

美國是世界最大的武器出口國，在全球市占率高達42％。第二名則是法國，但市占率僅有11％，差距相當懸殊。在美國鶴立雞群的狀況下，再加上第三名的俄羅斯，這三個國家可說是壟斷了全球武器出口三分之二的市場。

至於出口品項方面，這三個國家外銷最多的產品都是航空器（包含直升機）。美國與法國的航空器各自占總出口額過半，俄羅斯也超過四成。至於次高的品項，美國與俄羅斯是飛彈，法國則是艦艇，這些領域都必須具備高度技術與工業基礎。

其實，航空器出口量原本就占全球武器貿易市場將近一半。由於就算將民用領域算進去，擁有航空器產業的國家也不算多，因此若想採購軍用機，大多都必須仰賴進口。有鑑於此，能夠出口軍用機的國家，勢必會在武器出口排行榜上名列前茅，美國、俄羅斯、法國、中國、義大利、英國皆是如此。

美、法、俄三國的主要外銷客戶，包括先進國家、產油國，以及快速成長的中國與印度，也就是所謂的「有錢國家」。其中，印度與埃及更是俄羅斯與法國的重要武器買家……

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法