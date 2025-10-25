是不是軍事迷都能受惠 《國防產業地緣政治學》一次讀懂產業和政治

讀懂國防產業地緣政治，已成為大眾必修課，圖為蕭美琴副總統於今年國防展了解民間軍事科技研究進度。（資料照，記者吳哲宇攝）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕俄烏戰爭以來，許多國家紛紛增加武器進口與產能，同時帶動全球供應鍊與相關產業的發展。全球各國紛紛提高國防預算，台灣的國防預算更是連年創新高，GDP占比超越全球平均。如今，國防產業已成為牽動經濟局勢的重要關鍵，甚至影響國與國的外交關係。

國際衝突不只牽涉交戰雙方及周邊國家，更對在背後支撐這些國家的國防產業有重大影響。本書分別從全球與各別國家的角度，解讀國防產業發展趨勢、供應鏈變化，更分別介紹各國重要相關企業與它們之間的「競爭與合作」，解析「國防產業」跟「地緣政治」的密切關連。

作者小野圭司本人則是防衛省防衛研究所主任研究官，曾任職於住友銀行，後進入日本防衛廳防衛研究所。擔任社會、經濟研究室長後，於2024年轉至現職。

該書重點分析美・中・俄・韓・英・法等13國防衛產業，網羅洛克希德馬汀、空中巴士、中國航空工業集團、俄羅斯國家技術集團、南韓現代樂鐵等全球重要防衛相關企業及主要生產裝備介紹；理解「國防產業」如何牽動全球經濟、「供應鏈」變化及國際「外交關係」，為你的決策提供全新視角。

面對多變的國際局勢，本書提供讀者經過整合的最新數據與專業分析，對於產業專業人士、投資人與關心國際局勢的地緣政治讀者都能帶來新的見解。

野人出版近期新書《國防產業地緣政治學》。（野人出版提供）

