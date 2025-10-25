士官制度將大改?網哀鴻遍野憂失終身俸 國防部：僅處討論可行性階段

近期傳出國防部將針對士官年資制度、增設特等士官長及教育資源進行改革檢討，引發基層士官人心動盪，紛紛憂心服役未能滿20年就會被迫退伍而失去終身俸。對此國防部澄清，現為討論可行性階段，尚未形成政策，亦無實施日期。（圖取自國防部發言人臉書）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕近期網路社群流傳國防部將針對士官年資制度進行改革，引發基層士官人心動盪，紛紛憂心服役未能滿20年就會被迫退伍而失去終身俸。對此國防部澄清，為完善士官兵教育、待遇及經管發展，本部總士官長室透由部隊輔訪時機，廣收各級意見，現為討論可行性階段，尚未形成政策，亦無實施日期。

根據近期傳出的政策討論方向，原本士官的服役年限為50歲，士官長為58歲，年齡屆滿才須辦理退伍，並無年資限制。新的討論方向則是將下、中士服役年資改為17年；上士服役年資改為22年；1至3等士官長服役年資改為30年。

另外，還新增旅級以上三級特等士官長、軍團級以上二級特等士官長，以及司令部及國防部總士官長的一級特等士官長，服役年資分別為34、37、40年，高階士官督導長的服役年限則延至60歲。

由於士官無須像軍官一樣頻繁調動，單位職缺相對較少，除新訓及守備旅外，一般較難升到中士以上，許多士官也憂心屆時恐未能有終身俸便要辦理退伍。

根據規劃資訊，國防部經統計近3年士官平均退伍年齡為27至42歲，服役年資為15至24年，若設服役年限亦不影響現階士官權益及工作。

同時，考量如今國軍士官整體素質、學歷已較過去大有提升，部分軍官職缺可由士官代理並運作正常，也討論將士官長以上職等提升至最高9職等並增編人數。其中在增設特等長部分，主要是過去不論連級部隊或者司令部層級，都是一等長並無區分，而接下來調整，則是希望做出階級上的區分。但這方面目前則會待相關法規通過施行後再討論增編。

