「志願者聯盟」峰會登場挺烏 英提前交運「輕型多用途飛彈」

歐盟各國領導人今（23）日於比利時首都布魯塞爾舉行峰會。歐洲理事會主席科斯塔主持該峰會。（歐新社）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕歐洲「志願者聯盟」峰會24日在英國倫敦舉行，超過20名歐洲國家領袖出席，表達對烏克蘭的堅定支持。英國首相施凱爾並宣布，將提前交付「輕型多用途飛彈」（LMM）給烏克蘭，同時呼籲國際社會援烏長程打擊武器。

最新一輪「志願者聯盟」峰會24日召開，剛結束歐盟峰會行程的烏克蘭總統澤倫斯基也親自出席。施凱爾23日表示，將藉會議呼籲國際盟邦與夥伴國家，擴大提供烏克蘭所需的長程打擊能力，進一步對俄國施壓。而此前，歐盟與美國也通過新一輪對俄國制裁，希望迫使莫斯科重返談判桌。

值得一提的是，施凱爾宣布，原定明年初交付烏克蘭的數百枚LMM飛彈，已提前5個月交付，同時且由於產能翻倍，英國還較原規劃多交運140枚。英烏今年3月簽署合約，由位於北愛爾蘭的達利思公司，為烏國生產逾5000枚LMM。

英國政府聲明指出，本次峰會議程還包含加強對俄經濟施壓，尤其是縮減俄能源的國際貿易空間，及推動利用遭凍結俄國主權資產，將這些價值數百億英鎊的資產與利息，用於支持烏克蘭安全防衛。此前，由於比利時與匈牙利反對，歐盟未能通過利用被凍結俄資產援烏的提案，預計12月將再次討論。

另外，聲明表示，英國光是今年已為烏克蘭投入45億英鎊（約新台幣1847.3億）的軍事援助，烏克蘭系統公司也將在英國投資2億英鎊建立2座工廠。兩國近期並簽署協議，共同生產「章魚」攔截無人機系統，英國可月產數千架支援烏克蘭。

LMM為輕量化飛彈，採用部分星光飛彈技術，可由空中或地面平台發射，對空中與地面目標皆具攻擊能力，LMM重約13公斤，射程超過6公里，飛行速度逾音速1.5倍。相較之下，星光飛彈速度超過3倍音速，並攜帶3枚高速子彈頭以增加命中效果。

英國首相施凱爾宣布，將提前交付「輕型多用途飛彈」（LMM）給烏克蘭。（取自X@NewsIADN）

