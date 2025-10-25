機尾「小鰭片」識破！美軍B-52H核轟炸機現蹤委內瑞拉外海

美軍B-52H轟炸機機尾後段兩側，可見一片小型的三角形整流罩，被稱為「新削減戰略武器條約鰭片」（New START fins）（見右上角放大圖），這是識別其為核武搭載型號的關鍵外部特徵。（圖：美國空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空軍發布的最新照片證實，一架具備核武打擊能力的B-52H「同溫層堡壘」（Stratofortress）戰略轟炸機，近日在加勒比海委內瑞拉領空附近執行了空中加油任務。此舉被視為川普政府對委國總統馬杜羅（Nicolás Maduro）政權的最新一次武力展示。

根據軍事網站《Army Recognition》報導，在美國空軍15日發布的照片中，軍事觀察家透過一個微小的細節，識別出這架B-52H的真實身分。照片顯示，該機的機尾後段兩側，各有一片小型的三角形整流罩，被稱為「新削減戰略武器條約鰭片」（New START fins）。

請繼續往下閱讀...

這個看似不起眼的裝置，是美俄之間為遵守《新削減戰略武器條約》（New START Treaty）而設的外部可觀察識別特徵，專門用於標示那些經過認證、可攜帶核武空射巡弋飛彈的轟炸機。此一細節的曝光，證實了美軍此次在加勒比海的任務中，動用了其「核常兼備」的戰略打擊資產。

B-52H轟炸機的核打擊能力，來自其可掛載多達20枚AGM-86B空射核巡弋飛彈（ALCM），使其能在境外對2500公里外的戰略目標發動攻擊。除了核任務，B-52H也可搭載約32噸的常規彈藥，其驚人的航程與滯空能力，使其成為美軍全球打擊任務的核心支柱。

此次行動遵循了美軍「轟炸機特遣隊」（BTF）作戰模式，多架B-52H從美國本土起飛，在空中加油機支援下，與F-35戰機進行整合演練。分析指出，此舉清晰地展現了美軍全球打擊資產，能從本土基地出發、直達全球任何熱點，執行長程威懾任務的能力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法