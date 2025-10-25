不只要海馬士 愛沙尼亞簽備忘錄購韓K239多管火箭更便宜

K239「天橆」多管火箭系統搭載450馬力發動機，最高時速可達80公里/小時，續航里程可達480公里。 （圖：韓華航空航太）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕外媒報導，愛沙尼亞國防部長派夫克23日訪問南韓國防部，與南韓防長安圭伯簽署諒解備忘錄，擬定強化兩國防衛與國防工業合作，也談及愛沙尼亞向南韓採購K239多管火箭系統的計畫，進而提升該國陸上防衛戰力。

「韓聯社」報導，安圭伯表示，本次簽署的協議將是兩國防衛合作關係的具體展現，同時也是愛國繼2018年向南韓採購K9自走砲後，雙方夥伴關係的進一步深化。儘管本次並未透露K239的採購數量與細節，但未來愛國將以本次備忘錄為基礎，與南韓簽署正式合約，與愛軍K9、美製「海馬士」多管火箭系統等相互搭配，組建現代化地面打擊戰力。

南韓的K239也被稱為「天橆」多管火箭系統，係由韓華公司所製造，採8輪卡車為載臺，裝備2組多管火箭彈箱，可搭配不同口徑的火箭、飛彈等，包括射程80至290公里的CTM-290戰術飛彈、射程20至80公里的CTM-MR飛彈，以及射程45公里的CGR-80導引火箭，均配備GPS/INS導引系統，以提高準確性。 其彈藥運輸車配備液壓起重機，載重能力高達10噸，可確保長時間作戰的彈藥供應。

