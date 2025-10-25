高市國安輔佐官退將尾上定正 曾參加台日美兵推

日本新首相高市早苗（見圖），首創先例任用了空自退將尾上定正擔任首相輔佐官，負責「國家安全保障的重大政策」。（路透資料照）

〔駐日特派員林翠儀／東京25日報導〕日本新首相高市早苗，首創先例任用了空自退將尾上定正擔任首相輔佐官，負責「國家安全保障的重大政策」。尾上是日美台安全保障專家，曾在2023年訪台，並多次參加日台智庫舉辦的兵推，扮演非常吃重的角色。

尾上出任首相輔佐官，也反映出高市將「台灣有事」的日美台安全保障列為重點。尾上曾在2023年6月，參加「日本戰略研究論壇」（JFSS）秘書長長野禮子率領的前自衛隊高階將領訪問團造訪台灣，並拜會了國防部智庫「國防安全研究院」。

國防院在2023年及2024年連續兩年與JFSS在東京舉辦台日美兵推，參加過這兩次兵推的人員，有多人都進了高市的執政團隊，例如小野寺五典、小林鷹之、木原稔、有村治子、小野田紀美等人。尾上是兵推中的策略規劃者之一，國防院與尾上一直保持緊密的連絡。

高市上任後不但在政策主張上延續「安倍路線」，在人事安排上也套用安倍主政時期的「官邸主導」體制，包括安倍時代重用的今井尚哉、秋葉剛男等左右手均「班師回朝」，日媒形容高市將打造「安倍3.0」政府。

對於高市的人事安排，曾任防衛副大臣的眾議員長島昭久在社群平台貼文指出，高市政權的安全保障轉向，帶有一種逼人的緊迫氣氛。她任命前防衛大臣木原稔出任內閣官房長官、市川惠一掌國家安全保障局（NSS）局長，市川出身外務省，從創局以來幾乎一直在NSC擔任要職，國家安全保障擔當首相輔佐官由退役空將尾上定正擔任，而原本由警察出身人士擔任的危機管理監一職，則改由前防衛事務次官增田和夫出任。此外，高市還計畫新設「國家情報局」，可以說，日本終於迎來了建立符合國際標準的國家安全保障體制的時刻。

對於尾上出任國家安保擔當首相輔佐官一職，長島表示，大約30年前，第一次在哈佛大學見到擔任研究員尾上將軍，他的戰略思維令人驚嘆。高市首相對他非常信任，相信他會做好工作。

國家安保擔當首相輔佐官，負責「國家安全保障的重大政策」與「核裁軍・不擴散」，以往都是由具有國防背景的執政黨議員擔任，例如前任的長島昭久曾任防衛副大臣，前防衛相岸信夫和官房長官木原稔都曾任此職，但高市卻首創先例任用了非議員身分的空自退將尾上。

日本每日新聞報導，這項人事凸顯高市將以軍事專業為核心的國安決策風格，與安倍時期重用制服組的路線相呼應，同時傳達高市內閣在防衛強化與對區域威懾上的決心。

現年66歲的尾上歷任統合幕僚監部（總參謀部）發言人、航空自衛隊幹部學校校長、北部航空方面隊司令官及航空自衛隊補給本部長等職，2017年以空將（中將）退役，擁有哈佛大學甘迺迪政府學院及美國國防大學戰略碩士學位，長期涉獵美日同盟、軍事戰略與防衛產業議題，利於在對美溝通、產官學協作、核不擴散議程等層面提供智庫級支援。目前為日本笹川和平財團「日美台安全保障研究委員會」的委員。

尾上曾在木原稔擔任防衛相時被任命為防衛相政策參與（相當於部長顧問），高市在2023年成立的國會議員與專家的讀書會「日本的力量研究會」，尾上曾擔任講師，另一方面尾上和高市是奈良同鄉，兩人相識20多年，有深厚的信任關係，尾上也可以稱為是傳授高市「國安戰略」的老師。而從其背後串連的人脈來看，高市組成的國安團隊都是長期合作具有一定默契的人選。

