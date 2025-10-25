澳洲版NSM海軍打擊飛彈 「打擊大師」陸基系統完成試射反制共軍

圖為「打擊大師」岸置機動反艦飛彈系統。（圖取自康士伯）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕挪威康士伯公司22日宣布，其與泰雷茲澳洲分公司合作製造的「打擊大師」（StrikeMaster）岸置機動反艦飛彈系統，已在挪威完成射擊測試，驗證車輛與發射裝置整合穩定性。未來澳洲裝備後，可進一步防衛海岸安全，防止共軍船艦再度跑到紐澳海域。

康士伯公司表示，「打擊大師」係該公司專為澳洲打造的海岸防禦系統（CDS）構型，本次射擊1枚模擬「海軍打擊飛彈」（NSM）的訓練彈，順利完成測試任務。

請繼續往下閱讀...

「打擊大師」由康士伯與泰雷茲澳洲分公司合作打造而成，其載臺為泰雷茲成熟的「巨蝮蛇」裝甲車，於車體加裝康士伯的NSM彈箱而成，並同樣採用「巨蝮蛇」甲車改裝而來的指管車與彈藥車。在本次測試中，「打擊大師」所射擊的訓練彈尾部，則加裝了NSM助推火箭，用以模擬射擊實彈的情況，從而評估車輛與發射系統的整合效能與穩定性。

康士伯公司透露，澳洲政府計畫以「打擊大師」做為未來海岸防衛的關鍵兵力，並藉由其250公里的射程有效防衛沿海地帶。此外，除「打擊大師」未來可能用戶的澳洲陸軍外，皇家澳洲海軍也已開始部署NSM至艦艇，且康士伯澳洲分公司也已在澳洲設廠，最快於2027年就可開始交付在澳洲製造的NSM，有助於維繫澳軍戰力及國防自主能量。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法