7天6夜「陸勝一號」操演今天開打 呂坤修上將先視導「甲軍」

為期7天6夜的「陸勝一號」聯兵旅對抗操演今天揭開序幕，裝甲542旅及機步234旅各自接令動員。圖為542旅官兵配上操演專屬臂章。（圖：陸軍司令部提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕為期7天6夜的「陸勝一號」聯兵旅對抗操演今天揭開序幕，裝甲542旅及機步234旅各自接令動員，陸軍司令呂坤修上將先前親自視導「陸勝操演」的「甲軍」。呂坤修上將並表示，此次操演開放部隊使用空包彈、煙霧彈，目的是讓官兵能感受更趨於實戰演練，惟使用的時機必須合理。

「陸勝一號」聯兵旅對抗操演，不是以傳統的紅軍丶藍軍對抗，而是以「甲軍丶乙軍」的對抗模式，達到驗證部隊戰力及機動發揮的效能，2個對抗的聯兵旅都將配屬陸航、特戰、心戰、後備、資通電，以及空軍部隊，對抗規模大為升級，更將展現陸軍作戰的全新思維。

陸軍也為陸勝一號操演發表先導影片，2個聯兵旅官兵都蓄勢待發。（圖：擷取自陸軍影片）

呂坤修上將日前在政戰主任樓偉傑中將等重要幹部陪同下，親赴視導「陸勝操演」甲軍在接收初動訓令後，旅長的處置作為與部隊實際運作狀況，同時勗勉參演幹部應把握7天6夜的實戰化訓練時機，務實驗證戰訓成效，並靈活善用各配屬部隊、無人機、新式武器裝備及指管系統，有效納入各階段戰術作為運用，逐步強化軍（兵）種聯合作戰能力，確達操演訓練目標。

呂坤修司令強調，操演是24小時不間斷，全程務必保持高度敵情警戒，以仿真實戰的角度看待敵人可能以非正規的手段，例如襲擾、奇襲等，造成戰力的耗損。在擬定各項計畫的時候，必須同時思考作戰安全，方能確保作戰計畫能順利執行。此次操演開放部隊使用空包彈、煙霧彈，目的是讓官兵能感受更趨於實戰演練，惟使用的時機必須合理。

陸軍司令呂坤修上將先前親自視導「陸勝操演」的「甲軍」時表示，此次操演開放部隊使用空包彈、煙霧彈，目的是讓官兵能感受更趨於實戰演練，惟使用的時機必須合理。（圖：取自青年日報）

此外，呂坤修司令也藉視導的機會，教育各級幹部作戰節奏的重要性，指揮官要著眼在未來作戰，預判24小時以後的作戰狀況，方能在更新簡報的時候給予至當指導。呂司令也特別期勉各配屬部隊，在各作戰階段應依據自身兵科專業，主動向旅長提出戰術運用建議，以完善作戰計畫擬定及作戰狀況應處，靈活戰術戰法，進而有效發揮統合戰力。

呂司令進一步強調，兩軍對抗操演一定有勝敗，但成敗並非取決於單次交戰的結果，而是從集結、戰術機動、攻防戰鬥及逐次抵抗等的全程綜合評鑑。最後，提醒各督導編組務必落實演訓安全督管職責，強化風險管控作為，消弭各項操演危安因素，確保操演全程安全無虞。

