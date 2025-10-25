自由電子報
「陸勝一號」操演正式展開 7天6夜不間斷仿真實戰對抗

2025/10/25 15:26

陸軍「陸勝一號」操演25日正式展開，將透過7天6夜不間斷的實兵對抗演練，務實驗證戰備訓練成效。（陸軍司令部提供）陸軍「陸勝一號」操演25日正式展開，將透過7天6夜不間斷的實兵對抗演練，務實驗證戰備訓練成效。（陸軍司令部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕為務實驗證戰備訓練成效，陸軍今（25）日起正式展開「陸勝1號操演」7天6夜的實兵對抗演練，強調操演全程將秉持革新作戰思維與用兵理念，貫徹執行「帶著敵情練兵」的實戰化訓練要求，強化參演部隊指揮統合及作戰狀況應對能力，提升軍種聯合、兵種協同作戰效能，有效達到操演預期訓練目標。

陸軍司令部今天指出，「陸勝操演」為陸軍年度重要實戰化演訓，整合過去的長泰、長青、長勝操演，不僅是新的名稱，更展現新的思維。操演首度改由教準部編成統裁部，將採「實兵實裝、自由統裁、階段管制」方式，依作戰進程透過想定，逐次誘導甲軍（裝甲542旅）、乙軍（機步234旅）執行實際對抗的攻防演練。

陸軍「陸勝一號」操演25日正式展開，由甲軍（裝甲542旅）、乙軍（機步234旅）執行實際對抗的攻防演練。（陸軍司令部提供）陸軍「陸勝一號」操演25日正式展開，由甲軍（裝甲542旅）、乙軍（機步234旅）執行實際對抗的攻防演練。（陸軍司令部提供）

陸軍「陸勝一號」操演25日正式展開，將透過7天6夜不間斷的實兵對抗演練，務實驗證戰備訓練成效。（陸軍司令部提供）陸軍「陸勝一號」操演25日正式展開，將透過7天6夜不間斷的實兵對抗演練，務實驗證戰備訓練成效。（陸軍司令部提供）

陸軍強調，本次操演結合「交戰規則（ROE）、去中心化指管、小部隊任務式指揮、城鎮作戰、砲兵火力運用」，除將無人機運用、新式指管裝備、陣中六項要務、後勤支援能力等納入演練驗證，並運用空包彈、煙霧彈輔助模擬戰場景況，達到仿真實戰訓練目的。

陸軍說明，操演全程區分「戰術集結、戰術機動」、「遭遇戰鬥」、「攻防戰鬥」及「攻防易勢」等階段執行訓練，並由統裁部結合防衛作戰場景設計想定，輔以各式狀況誘導執行地空整體作戰及攻、防戰鬥演練。

陸軍「陸勝一號」操演25日正式展開，以7天6夜不間斷的實兵對抗演練，務實驗證戰備訓練成效。圖為官兵配戴操演專屬臂章。（陸軍司令部提供）陸軍「陸勝一號」操演25日正式展開，以7天6夜不間斷的實兵對抗演練，務實驗證戰備訓練成效。圖為官兵配戴操演專屬臂章。（陸軍司令部提供）

陸軍「陸勝一號」操演25日正式展開，將透過7天6夜不間斷的實兵對抗演練，務實驗證戰備訓練成效。（陸軍司令部提供）陸軍「陸勝一號」操演25日正式展開，將透過7天6夜不間斷的實兵對抗演練，務實驗證戰備訓練成效。（陸軍司令部提供）

此外，本次操演甲、乙軍特別配屬陸航、特戰、心戰、後備、資通電及空軍等部隊，將置重點於訓練各級參演主官靈活運用各配屬部隊、無人機、新式武器裝備及指管系統，適切納入各階段戰術運用，以完善作戰計畫擬定及作戰狀況應處，靈活戰術戰法，充分發揮統合戰力及新式指管系統效能。

陸軍強調，兩軍對抗操演一定有勝敗，但演習成敗並非取決於單次交戰的結果，將從操演部隊全程指揮管制、作戰指導及各項戰術作為等要項綜合評鑑，公正合理評判操演勝負，藉此磨練各級指揮官決策及參謀作業能力，確達實戰化訓練目標。

陸軍「陸勝一號」操演25日正式展開，將透過7天6夜不間斷的實兵對抗演練，務實驗證戰備訓練成效。（陸軍司令部提供）陸軍「陸勝一號」操演25日正式展開，將透過7天6夜不間斷的實兵對抗演練，務實驗證戰備訓練成效。（陸軍司令部提供）

陸軍「陸勝一號」操演25日正式展開，將透過7天6夜不間斷的實兵對抗演練，務實驗證戰備訓練成效。（陸軍司令部提供）陸軍「陸勝一號」操演25日正式展開，將透過7天6夜不間斷的實兵對抗演練，務實驗證戰備訓練成效。（陸軍司令部提供）

