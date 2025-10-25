賴總統點將》協助花蓮救災有功 梁庭蔚晉任少將 調升航特部主任

陸軍花防部政戰主任梁庭蔚上校（右一），表現獲得各方肯定，月底將調任為陸軍航特部政戰主任，並晉任為陸軍少將。梁庭蔚先前在擔任航特部政戰副主任時，就已通過五次跳傘的基本傘訓，軍服胸前配有傘徵。（記者游太郎攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕總統府下週將舉行今年11月的國軍將官晉任典禮，賴總統本週已先行召見新科將官，軍方人士指出，國軍在此次花蓮救災任務上表現傑出，獲得賴總統的高度肯定，現任陸軍花防部政戰主任梁庭蔚上校，救災期間全程無休丶協助中央及花防部指揮官劉暐欣中將執行救災任務，表現獲得各方肯定，月底將調任為陸軍航特部政戰主任，並晉任為陸軍少將。

航空特戰指揮部轄有直升機部隊及特戰部隊兩大作戰單位，歷任航特部主任在接任此職時，包括前主任樓偉傑等人在內，都是拔階參與基本傘訓，通過傘訓之後就會在軍服的胸前掛上傘徽，梁庭蔚先前在擔任航特部政戰副主任時，就先通過五次跳傘的基本傘訓，他在花蓮擔任花防部主任並且參與協助救災時，軍服上的傘徽相當引人矚目。

陸軍花防部政戰主任梁庭蔚上校（左二），救災期間全程無休丶協助中央及花防部指揮官劉暐欣中將（右二）執行救災任務，表現獲得各方肯定。（記者游太郎攝）

梁庭蔚是優秀的政戰軍官，曾任陸軍台東指揮部政戰主任丶航特部政戰副主任等職，目前擔任花東防衛指揮部政戰主任，各個職務上的表現都相當稱職，花防部此次全力投入花蓮救災期間，因為救災任務相當久，花東的部隊以及由各軍團調度過來的支援救災部隊，陸軍司令部都指示採取輪休方式，讓官兵保持體力，當時指示是除了指揮官必須全程執行任務之外，其他的幹部及官兵都可以輪休，但梁庭蔚主動表達說：指揮官在那裡，我就在那裡，全程協助執行任務。其拼命三郎的個性，也讓軍方長官相當肯定。

軍方官員指出，此次的花蓮救災期間，前期歷經地方政府處理的混亂期，在總協調官丶行政院政務委員季連成接手後，軍方全面執行，並採取在每一救災點丶每一村都派有連絡軍官負責回報及溝通聯繫處理，梁庭蔚就是負責與各村丶里丶救災點聯絡軍官的聯繫及整合處理，梁還要求每天回報的訊息都要立即處理丶即刻溝通，大大減少災民對救災工作的誤解並且獲得民眾支持，此次獲得晉任少將丶調升為航特部政戰主任，可說是實至名歸。

梁庭蔚先前在擔任航特部政戰副主任時，就已通過五次跳傘的基本傘訓，掛有傘徽。（資料照）

