烏克蘭自殺無人艇又有升級版 我國攻擊型無人艇還在等特別預算

〔記者羅添斌／台北報導〕烏克蘭在俄烏戰爭期間運用自殺型無人艇，成功摧毀近10艘俄羅斯的軍艦，並且成功襲擊克里米亞大橋，重挫俄軍士氣，烏克蘭安全局（SBU）本週更公開展示改良型的「海上寶貝」（Sea Baby）無人水面載具，航程由1000公里提升為1500公，具備更強的酬載能力丶能夠攜帶2000公斤武器，能夠發射小型無人機，甚至具備多層次的自毀機制避免被俘獲。

在台灣方面，雖然中科院先前已在快奇無人艇搭載勁蜂攻擊無人機，在海上進行發射及攻擊的測試通過了作戰測評，代表中科院的無人機艇+「炸藥之王」的自殺群攻創新的「海空聯戰」戰法獲得成功，國內未來連同海巡需求在內，將有1500艘無人艇的需求數量，但目前還在等國防部公佈總金額破兆元的「不對稱作戰及作戰韌性特別預算條例草案」，並且在立院通過特別預算之後，才能啟動各型無人艇的採購案，時程上還得再等一等。

烏克蘭安全局（SBU）本週公開展示改良型的「海上寶貝」（Sea Baby）無人艇，航程提升為1500公里，能夠攜帶2000公斤武器並可發射小型無人機及多管火箭。（圖：烏克蘭安全局Telegram）

根據烏克蘭《基輔獨立報》22日報導指出，烏克蘭安全局（SBU）本週公開展示了改良型的「海上寶貝」（Sea Baby）無人水面載具，這款升級版的「海上寶貝」，航程由1000公里提升為1500公里，因此作戰範圍可涵蓋整個黑海地區。在酬載方面，艇上能夠攜帶2000公斤武器，且可按任務需求選配Grad型多管火箭系統，或具自動瞄準系統的遙控槍塔等不同武裝。

SBU還表示，改良型「海上寶貝」配備由AI輔助的敵我目標識別系統，且能發射小型無人機，並具備多層次自毀機制避免被俘獲。SBU指出，改良型「海上寶貝」已從自殺型載具改進為可重複使用的多用途打擊平臺。

烏克蘭安全局（SBU）展示改良型的「海上寶貝」（Sea Baby）無人水面載具，具備更強的酬載能力丶能夠攜帶2000公斤武器，能夠發射小型無人機，甚至具備多層次的自毀機制避免被俘獲。（圖：烏克蘭安全局Telegram）

