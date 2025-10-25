銳鳶二型等多款無人機掛彈射擊 中科院11月初九鵬外海密集測試

銳鳶二型無人機機首裝有光電偵蒐儀，左右翼下分別掛有4聯裝的勁蜂一型無人機發射架及反潛莢艙，也可兩側翼下都裝上攻擊型無人機，最大化展現多功構型能力。（資料照，記者陳治程攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕為驗證國造無人機「即偵即打」戰術運用，軍方人士今天指出，中科院規劃在11月初於九鵬基地外海，密集進行一系列的無人機掛彈射擊測試項目，其中，包括銳鳶二型無人機將分別掛載2.75吋火箭彈及勁蜂一型自殺無人機，對海上目標進行攻擊，驗證國造無人機的「偵打一體」作戰效能。

中科院日前以「快奇」攻擊型無人艇搭配「勁蜂」攻擊型無人機，以「無人艇發射無人機」的創新戰術模式，對模擬共艦的海上靶艦進行攻擊，作戰測評的結果相當令人滿意，接下來則是由國造無人機接班，進行「無人機直接掛彈射擊丶無人機發射無人機後攻擊目標」等的多層次攻擊模式。

根據政府單位最新發佈的射擊通報指出，中科院規劃於11月的4丶5丶6丶7日，於日間與夜間進行射擊測試，不同項目的射擊管制海空域也不同，但都是從九鵬基地外延伸到綠島丶蘭嶼之間的海空域。

為驗證國造無人機「即偵即打」戰術運用，軍方人士今天指出，中科院規劃在11月初於九鵬基地外海，密集進行一系列的無人機掛彈射擊測試項目。（圖：取自政府單位射擊通報）

「銳鳶二型」無人機滯空時間可達16小時， 導控距離為300公里，最大航程為2000公里，偵蒐範圍已可完全涵蓋台灣週邊海空域，中科院為使「銳鳶二型」無人機發揮「偵打一體」戰力，已衍生出反潛、偵打型兩種版本，有效提升作戰效益，若從空中直接發射勁蜂型攻擊無人機，可大幅延長「銳鳶二型」無人機的偵打距離。

中科院在今年9月舉行的航太暨國防展中，就展出「銳鳶二型」多功能構型無人機，擺出右翼掛載反潛莢艙、左翼安裝四聯裝「勁蜂」攻擊無人機的酬載；前者可投放聲納浮標，支援偵測水下潛艦，後者則可在鎖定目標後接戰，實現「偵、打一體」目標，若是左右翼下各掛一具四聯裝的勁鋒一型攻擊型無人機，合計一次任務的攜行量為八枚。

中科院在今年9月舉行的航太暨國防展中，就展出「銳鳶二型」多功能構型無人機，銳鳶二型無人機左右翼下可各掛一具四聯裝的勁鋒一型攻擊型無人機，合計一次任務的攜行量為八枚。（圖：取自中科院影片）

