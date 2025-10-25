陸軍司令部「中正堂」名字消失了 換成「這個名稱」符合陸軍軍風

陸軍司令部的主集會所大禮堂，原本的名稱為「中正堂」，月前悄悄改為「忠誠堂」，引起官兵熱議及討論。圖為陸軍在111年舉辦集團婚時的畫面，當時背景就是「中正堂」。（圖：取自陸軍臉書專頁）

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍司令部自1972年從台北遷到桃園龍潭的大漢營區，司令部的主要集會所也就是大禮堂，數十年來的名稱就是「中正堂」，近幾年更成為官兵集團婚禮的重要場地，但有官兵指出，「中正堂」這個名稱在月前悄悄被撤下，改掛上「忠誠堂」名稱，引起官兵的熱議與討論。

陸軍司令部25日晚間表示，考量營區內尚無以陸軍軍風命名的建築，於7月份配合大漢營區生活設施與整體環境更新規劃，將分於主建築物（辦公大樓）左右兩側重要的集會場館與體育場館，分別命名為「忠誠堂」與「精實館」，藉相互輝映以彰顯「忠誠精實」軍風。

陸軍司令部強調，陸軍是聯合國土防衛主要戰力，「忠誠精實」軍風是歷任陸軍官兵的重要精神指引，勉勵全軍赤忠為國、無愧職守，並以高標準的實人、實地、實物、實時、實戰為要求，成為守護國家的堅強後盾。

陸軍司令部大漢營區大禮堂，名稱已由「中正堂」更名為「忠誠堂」。圖為陸軍在此舉辦113年聯合婚禮。（圖：取自陸軍臉書專頁）

軍方官員今晚也指出，陸海空軍軍種以及憲兵丶後備丶聯勤系統，都有各自的軍風名稱，用以時時勉勵幹部及官兵，例如陸軍（忠誠）丶海軍（忠義）丶空軍（忠勇），後備（忠愛）丶聯勤（忠勤）丶憲兵（忠貞），海軍陸戰隊隸屬海軍，但也擁有自己的精神口號，那就是「永遠忠誠」。

對於將「中正堂」更名為「忠誠堂」，是否與配合轉型正義而推動「去蔣化」有關？軍方官員表示，兩者沒有關聯，而且位在司令部大門口的蔣中正銅像也還在，並未遷移。

