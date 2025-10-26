限制級
俄羅斯貝爾哥羅德州水壩遭烏克蘭飛彈擊中 疑海馬士建功
貝爾哥羅德州一座水壩9月的衛星空照圖。（路透）
首次上稿 10-25 22:10
更新時間 10-26 06:35
〔編譯管淑平／綜合報導〕位於烏俄邊境的俄羅斯西部貝爾哥羅德州一座水庫，25日遭烏克蘭飛彈攻擊，導致壩體受損，當地政府已經呼籲部份居民撤離。
《路透》、《新烏克蘭之音》（New Voice of Ukraine）報導，貝爾哥羅德州州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）25日發文表示，若水壩一再遭攻擊恐爆發洪水，鄰近聚落總計約1000名居民，有遭洪患之虞，因此建議舍別基諾 （Shebekino）、貝茲柳多夫卡（Bezlyudovka）兩個邊境聚落的部分地區居民，撤到臨時安置地點。
海馬士建功 命中壩頂
貝爾哥羅德州與烏克蘭東部哈爾科夫州接壤，烏俄戰爭以來，該州多次遭到烏軍攻擊。基輔政府尚未評論此事。
新烏克蘭之音報導，當天稍早，俄羅斯媒體曾指出，水壩是遭海馬士多管火箭系統（HIMARS）的飛彈擊中，數座設有機器設備的建築物，以及一座洩洪閘門的升降機件、壩頂受損，但是壩體本身無損。另外攻擊造成兩人受傷，其中一人為俄軍士兵。
