台灣之盾關鍵戰力NASAMS最快年底抵台 空軍明年派員駐廠緊盯進度

〔記者涂鉅旻／台北報導〕總統賴清德矢言強化我國防空戰力，計畫打造「台灣之盾」（T-Dome）建構分層防禦、有效的防空系統。其中，國軍對美採購3套國家先進防空飛彈系統（NASAMS），首批裝備最快年底前抵台。公開資訊顯示，空軍明年將派2人赴美駐廠緊盯進度，並針對採購、系統構型管理、飛彈保修與訓練等，首度派員赴美參與專案管理會議，確保3套NASAMS都能順利交付。

空軍自去年至2030年編列新台幣357億4749萬1千元預算，執行3套「國家先進地對空防空飛彈系統」採購案，美國國防部安全合作局（DSCA）去年10月正式公告這項對台軍售案後，國防部已將這筆預算從機密轉為公開，並於今年發布的明年度公開預算書之中呈現。另值得留意的是，國防部預算書特別將「國家先進地對空防空飛彈系統」採購案，註明為「第一階段」，代表後續還有追加採購的空間。

根據美國安合局發布資訊，我國採購的NASAMS包括3套系統、3組哨兵雷達系統（AN/MPQ-64F1），以及AN/TPS-77、AN/TPS-78雷達，123枚增程型先進中程空對空飛彈（AMRAAM-ER）等。AMRAAM-ER射程可達50公里，也可以使用AIM-120先進中程空對空飛彈、AIM-9響尾蛇短程空對空飛彈等彈藥，與我國空軍戰機現役飛彈互通。

為使NASAMS得以順利交付，根據國防部明年度公開預算書呈現內容，空軍明年將派2名代表赴美全年駐廠，負責國外各項專案合約計畫管制與監督、各類問題協調與改進、後勤零附件協調等工作，讓各項裝備可以如期如質交運；另將在明年派出6人到美國，首度參加為期8天的專案管理會議，就全案專案執行進度、採購管理、系統構型管理、飛彈延壽、修護能量建置、訓練等議題逐一檢討。

除了採購NASAMS，軍方人士曾評估，「台灣之盾」需要增購愛國者飛彈、搭配IBCS「整合戰鬥指揮系統」，還要增購天弓三型飛彈、採購強弓（天弓四型）防空飛彈等，整體所需經費可能達3000億元。若在更低的空域，則仰賴野戰防空的「陸劍二」飛彈、「復仇者」飛彈車及刺針飛彈等，確保我國防空網能因應各種有人軍機、無人機與飛彈威脅。

