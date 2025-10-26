「一彈多用」增彈性 國軍勁蜂一型無人機、地獄火飛彈可多儎台運用

中科院研製的「銳鳶二型」無人機掛載「勁蜂一型」無人機。（資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部近年除了籌獲各式精準彈藥，為了增添運用彈性、降低維保成本，不斷地嘗試「一彈多用」。除了最快今年底陸續抵台的國家先進防空飛彈系統（NASAMS），美製地獄火飛彈除了供陸航直升機掛載，現也可用於仿造物流車輛外型打造的「車裝飛彈系統」之中；中科院研製的「勁蜂一型」無人機除了可供單兵攜行，也可掛載於無人機、無人艇上，成為不對稱戰力一環。

我國對美軍購的NASAMS，可以使用射程可達50公里的增程型先進中程空對空飛彈（AMRAAM-ER），也可以使用射程約30公里的AIM-120先進中程空對空飛彈，或者射程較短的AIM-9響尾蛇短程空對空飛彈，這些都是空軍F-16V戰機可使用的飛彈，經國號戰機（IDF）則可使用響尾蛇飛彈。

國軍將地獄火飛彈整合於商用貨車之內，將這型空射為主的彈藥改成陸射。（資料照，取自軍聞社影片畫面）

除了NASAMS的「一彈多用」，國防部近年也致力於將現有彈藥，裝掛於不同儎台上，擴大作戰運用彈性。例如，常見於反制裝甲車輛的AGM-114「地獄火」飛彈，多用於直升機或無人機之上，只有極少裝設於水面艦艇、悍馬車上使用。不過，國軍今年8月曾公布「車裝飛彈系統」的測試畫面，也就是用貌似物流車輛的商用貨車櫃體內，裝設飛彈、發射架、火控系統等，因此可隱蔽部署、即時應對及靈活打擊。不過，這款軍備能否獲得軍種訂單，尚待繼續觀察。

中科院研發的「勁蜂一型」攻擊型無人機也是「一彈多用」的範例。這型遊蕩彈藥可以由單兵攜帶，也可裝設於可無人駕駛的「偵搜戰術輪車」之上，更被整合於「快奇」自殺式無人艇、「銳鳶二型」無人機之中，等於可以「無人載具發射無人機」打擊敵目標，具有相當大的運用潛力。「勁蜂一型」無人機可裝設於「快奇」無人艇上。（資料照，本報製圖）

