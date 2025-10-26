法國重拾陸基彈道飛彈 射程2000公里目標2030年部署

法國現役的M51潛射洲際彈道飛彈。法國最新的陸基彈道飛彈計畫，預計將大量承襲M51飛彈的成熟技術，以在4年內迅速完成開發。（圖：法國國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕法國政府正式啟動一項射程達2000公里的中程彈道飛彈（MRBM）開發計畫，預計4年內完成、2030年部署。此計畫由歐洲航太巨擘「亞利安集團」（Ariane Group）主導，象徵著法國在後冷戰時代，決心重塑自身「戰略自主」能力的強烈意志。

根據烏克蘭軍事網站《Defense Express》報導，此計畫之所以能有如此迅速的時程，關鍵在於其並非從零開始，而是大量承襲現有的成熟技術。亞利安集團為歐洲唯一具備太空運載火箭與M51潛射洲際彈道飛彈（ICBM）研製能力的廠商，擁有深厚的技術儲備。

報導分析，如同當年法國在開發M51洲際彈道飛彈時，借用了「亞利安5號」（Ariane 5）太空火箭的固態火箭推進器技術；此次的MBT飛彈，也預計將大量挪用類似的技術，包括固態燃料、級間分離系統，以及導航與導引技術。

請繼續往下閱讀...

根據法國官方公布的數據，MBT計畫的總經費預計將接近9億歐元（約新台幣322億元），用於開發、測試及量產準備。其預算編列也呈現逐年激增的趨勢，2026年為1560萬歐元，2027年增至2000萬歐元，2028年再躍升至4400萬歐元，隨後數年更將急遽增加至8.2億歐元，以確保能在2030年順利部署。

或搭載極音速滑翔體 法國選擇獨立發展

MBT飛彈未來的潛力更引人矚目。亞利安集團在今年稍早的巴黎航空展上，便已展示過射程1000公里與2500公里的彈道飛彈模型，其設計暗示了整合「極音速滑翔體」（Hypersonic Glide Vehicles, HGV）的可能性。極音速武器是當前軍事強權競逐的尖端領域，而法國在此領域選擇獨立發展極音速滑翔體。

歐洲「亞利安5號」（Ariane 5）重型運載火箭。法國最新的陸基彈道飛彈計畫，將大量借鑒亞利安系列火箭的成熟技術，以達成4年內成軍的目標。（圖：亞利安太空公司）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法