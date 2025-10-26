潛射「軍艦殺手」 南韓「海星五型」飛彈亮相 技術血統疑來自俄國

南韓最新型「海星五型」（Haeseong-5）反艦飛彈，外觀採圓柱形彈體設計，具備高速突防能力。（取自X平台）

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞網站《Defence Blog》報導，南韓海軍與南韓防衛事業廳（DAPA）於22日在韓華海洋巨濟造船廠舉行「張保皋-III級（Changbogo-III Batch-II）」潛艦「蔣英實號（Jang Yeong-sil, SS-087）」下水儀式，會中首次公開展示新型超音速反艦飛彈「海星五型（해성-5 / Haeseong-5）」，並將其置於潛艦中段10管ULS-07K垂直發射系統旁。

報導指出，「海星五型」為超音速通用反艦武器，專為在敵方密集火力與電子對抗條件下，攻擊水面戰艦或單艦設計，同時具備對地攻擊能力且可延伸射程。

設計採典型「固體助推器加上沖壓引擎（ramjet）」構型」，也就是初段固體燃料助推器在燃燒完成後分離，沖壓引擎接手維持超音速巡弋。報導稱此設計概念與俄羅斯 Yakhont（雅洪特）飛彈家族相似。

「海星五型」反艦飛彈從地面發射測試畫面，展示低空掠海飛行性能。（取自X平台）

根據報導，蔣英實號潛艦所配ULS-07K垂發系統，位於潛艦中後段，意味該平台可進行潛射飛彈打擊，而無需依賴魚雷管。如此配置表明南韓海軍企圖透過該級潛艦，擴大水下打擊與威懾態勢。

另據《Naval News》報導，該潛艦為南韓同級最大規模柴電潛艦之一、配備鋰電池與先進聲納系統，為南韓潛艦戰力躍升的重要節點。

報導指出，「海星五型」的高速掠海巡弋與潛射配置，可能對其他國家區域防禦體系構成額外挑戰。固體助推器提供初段高加速，沖壓引擎維持超音速飛行，使攔截時間縮短、預警需求提升。潛艦垂發系統也改變戰術規劃，使指揮官可在隱蔽狀態下部署反艦與攻陸彈藥，增強戰術多樣性。

據報導，此次公開展示不僅為單純武器亮相，更具示威與政策宣示意義，代表南韓藉此強化其潛艦打擊能力，提升在東亞海域的水下威懾與海上打擊選項。

