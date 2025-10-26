近距纏鬥、實彈射擊 空軍年度最大場「天龍操演」明登場

空軍五聯隊26作戰隊參加去年度「天龍操演」時，官兵揮動「巫婆」隊旗，為選手們加油打氣。（資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍年度演訓重頭戲「天龍操演」將在27日至31日間實施，這場為期5天4夜的大型演訓，將磨練空軍飛行員、地面防空部隊的戰力。根據軍方規劃，這場演訓涵括飛官獲令緊急起飛、飛彈實彈射擊，以及空中戰機高速纏鬥等項目；地面部隊也將驗證防空作戰各項整備，藉此保障我國空防安全。

三軍近期輪番進行年度重大演訓，先是由海軍的「海強操演」打頭陣，從13日演練至17日，主要著重於海上聯合截擊中共艦隊為想定，除了艦砲、方陣快砲與短程防空飛彈射擊，也演練射程較長的艦載「標準二型」防空飛彈、「雄風」反艦飛彈發射車的模擬接戰情形。

陸軍「陸勝一號」操演25日正式展開，將透過7天6夜不間斷的實兵對抗演練，務實驗證戰備訓練成效。（陸軍司令部提供）

陸軍「陸勝一號」操演則自25日起實施，由裝甲542旅對戰機步234旅，採「實兵實裝、自由統裁、階段管制」方式，逐次誘導兩軍進行實際對抗演練。目前兩個聯兵旅已完成油彈補給等各項整備。陸軍司令呂坤修日前視導542旅時提到，這項操演是24小時不間斷，參與操演部隊須保持高度敵情警戒，以仿真實戰角度，看待敵人可能以非正規手段，造成的戰力耗損，並藉由空包彈、煙霧彈讓官兵感受更趨於實戰演練。

至於明日至31日實施的天龍操演，根據軍方規劃，戰機飛官須參加多項課目，包括攸關飛官接獲命令後緊急起飛、進行目標辨識、飛彈射擊的「防空攔截暨AGTS射擊」，以及雙方戰機高速纏鬥，考驗飛彈面對高度挑戰環境下的應變能力。地面部隊也須參與防空演練，確保我國整體防空網戰力，績優者將獲得獎項肯定。

