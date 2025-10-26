電磁軌道砲再起 通用原子提案納「金穹」反制中國飽和攻擊

美國通用原子公司（General Atomics）展示的電磁軌道砲系統示意圖。該公司聲稱，最新版本已能克服過去的技術瓶頸，具備攔截極音速飛彈的潛力。（圖：通用原子公司）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國一度被擱置的未來武器計畫「電磁軌道砲」（Railgun），正悄然重返舞台。國防巨擘通用原子（General Atomics）近日證實，正重新向五角大廈推銷其電磁砲技術，並將其定位為一種能有效防禦關島、反制中國大規模飛彈威脅的先進防空系統。

根據軍事網站《Naval News》報導，通用原子武器部門主管拉克（Mike Rucker）宣稱，過去導致美國海軍與陸軍在2021年中止電磁砲計畫的砲管嚴重磨損、系統可靠性不足等操作缺陷，「已有顯著改進」，但並未提供可公開審核的長期實彈試驗數據。

通用原子展示的資料宣稱，其多功能電磁砲系統能以高達6馬赫的極音速發射彈頭，並具備攔截彈道飛彈與巡弋飛彈的潛力。然而，目前並無公開的實彈攔截驗證資料，能證實其真實作戰效能。

分析人士提醒，電磁砲的實用化仍面臨巨大技術挑戰。其運作需要在極短時間內，供應數至數十兆焦耳（megajoules）的龐大電能，這對任何搭載平台的電力系統都是嚴峻考驗。此外，彈體在極音速下對砲管造成的極端磨損，也使其持續射速與砲管壽命成為實戰化部署的關鍵瓶頸。

戰略目標：防衛關島反制中國飽和攻擊

拉克明確表示，除了美國本土的「金穹」（Golden Dome）全國性防禦計畫，電磁砲的終端防禦潛力，對保衛關島的美軍部隊也極為有用。關島作為美軍在第二島鏈的核心樞紐，其現有防禦體系難以反制來自中國的「東風系列」彈道飛彈等大規模長程火力打擊。電磁砲被認為有潛力以較低成本，高速攔截大量來襲目標，為應對「飽和攻擊」提供一種可能的解決方案。

儘管美國的官方計畫曾一度停擺，但全球範圍內對電磁砲技術的研發並未停止。除美方外，日本與中國都已展示各自的艦載實驗砲，法國與德國亦展開合作研究，顯示全球高能武器的軍備競賽正加速升溫。

