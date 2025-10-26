中國福建號航艦被看破手腳！前美國軍官：戰力僅美50年舊艦6成

中國最新、最先進的航空母艦「福建號」。前美軍官員指其飛行甲板設計存有缺陷，恐限制其真實戰力。（美聯社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國最新、最先進的航空母艦「福建號」即將成軍，但2名前美國海軍航艦軍官向美國有線電視新聞網（CNN）表示，這艘中國寄予厚望的航艦，在一個關鍵方面存在致命設計缺陷，導致其艦載機出動效率，可能僅有服役近50年的美國海軍尼米茲級航艦的60%，對其真實戰力構成嚴重限制。

曾於2艘美軍航艦服役的前海軍上校舒斯特（Carl Schuster）直言：「福建號的作戰能力，僅約為尼米茲級的60%。」他與退役海軍少校、前海軍飛行員史都華（Keith Stewart）在檢視福建號的飛行甲板照片後，一致指出其甲板布局，嚴重限制了戰機的同時起降作業。

舒斯特解釋，福建號降落區與船身中軸線的夾角僅6度，小於美軍航艦的9度，大幅壓縮了降落跑道與前方兩具彈射器之間的緩衝空間。

請繼續往下閱讀...

此外，福建號的降落區長度過長，過於靠近艦艏的彈射起飛區，進一步壓縮了已降落戰機的重新部署空間。兩位軍官更指出，福建號前方的彈射器似乎也比尼米茲級更長。

這些設計缺陷加總起來，意味著戰機在甲板上移動、升降時，存在極高的碰撞風險，唯一的解決辦法，就是放慢甲板的整體作業節奏，以避免災難性事故。

儘管福建號搭載了與美軍最新「福特號」同級的電磁彈射系統，但甲板設計的根本缺陷卻難以彌補。與中國官媒的吹捧形成鮮明對比，《環球時報》上月才引述軍事專家張軍社的說法，誇耀福建號的成功試驗，顯示「中國正成為主要航艦大國，其航艦與艦載機在關鍵指標上均達世界一流」。

然而，舒斯特認為，福建號更像是一個學習過程中的「墊腳石」，中國將會把從中學到的教訓，應用於據信已開工的下一艘004型航艦。報導指出，福建號近期已停泊於海南島，預料將於數週內正式服役。

美飛行員：航艦規章是用鮮血寫成的

史都華則直言，航艦作業是中國經驗最空白的領域之一。他引用一句海軍古老的諺語警告：「航艦的所有操作規章，都是用鮮血寫成的。」這意味著每一條規定背後，都曾有人在飛行作業中重傷或死亡。他以此警告，中國仍需長時間磨練才能追上美軍。

他毫不客氣地斷言：「建造一艘閃亮的新航艦固然很好，但我敢說，中國是『不知道自己所不知道的』。」史都華強調，真正的航艦戰力，只能從各種惡劣條件下的實踐中學習。

「在天氣好的白天從航艦起飛並不難。困難的是在甲板起伏達18英尺（約5.5公尺）的惡劣雨夜中，當你油料不足時，仍得冒著極高風險降落。如果有人告訴你，他們在夜間作業時從未感到害怕，那他們就是精神錯亂。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法