俄羅斯測試新型核動力巡弋飛彈 普廷誇耀是「無敵的」

〔編譯張沛元／綜合報導〕俄羅斯高階將領26日告訴總統普廷，俄羅斯已測試新型、可攜帶核彈頭的9M370「海燕」核子動力巡弋飛彈。

俄羅斯武裝部隊參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）告訴普廷，「海燕」（Burevestnik，北約代號SSC－X－9 Skyfall）可飛行1.4萬公里，在空中飛行時間約15小時。

普廷曾說，對目前與未來的飛彈防禦系統而言，射程幾乎無限、飛行路徑難以預測的「海燕」，是「無敵的」。

身著迷彩服的普廷26日告訴格拉西莫夫，至關重要的「海燕」飛彈測試現已完成，應該開始進行部署該飛彈前的最終階段的工作。

烏克蘭軍情單位今年8月說，俄國正準備測試能搭載核武的核動力新型巡弋飛彈，一旦成功，其結果將被俄方拿來當作與西方國家談判時的外交籌碼。

此外，外國通訊社當時也踢爆，俄羅斯準備在巴倫支海（Barents Sea）新地島（Novaya Zemlya）潘科沃（Pankovo）測試場測試「海燕」。

