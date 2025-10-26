限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
俄羅斯測試新型核動力巡弋飛彈 普廷誇耀是「無敵的」
俄羅斯「海燕」（Burevestnik）飛彈往年發射情形。（美聯社檔案照）
〔編譯張沛元／綜合報導〕俄羅斯高階將領26日告訴總統普廷，俄羅斯已測試新型、可攜帶核彈頭的9M370「海燕」核子動力巡弋飛彈。
俄羅斯武裝部隊參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）告訴普廷，「海燕」（Burevestnik，北約代號SSC－X－9 Skyfall）可飛行1.4萬公里，在空中飛行時間約15小時。
普廷曾說，對目前與未來的飛彈防禦系統而言，射程幾乎無限、飛行路徑難以預測的「海燕」，是「無敵的」。
請繼續往下閱讀...
身著迷彩服的普廷26日告訴格拉西莫夫，至關重要的「海燕」飛彈測試現已完成，應該開始進行部署該飛彈前的最終階段的工作。
烏克蘭軍情單位今年8月說，俄國正準備測試能搭載核武的核動力新型巡弋飛彈，一旦成功，其結果將被俄方拿來當作與西方國家談判時的外交籌碼。
此外，外國通訊社當時也踢爆，俄羅斯準備在巴倫支海（Barents Sea）新地島（Novaya Zemlya）潘科沃（Pankovo）測試場測試「海燕」。免費訂閱《自由體育》電子報
熱門賽事、球星動態不漏接