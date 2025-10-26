「陸勝一號」操演542旅、234旅持續進軍 可望在中、彰一帶遭遇

陸軍「陸勝一號」操演25日正式展開，將透過7天6夜不間斷的實兵對抗演練，務實驗證戰備訓練成效。（資料照，陸軍司令部提供）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍為期7天6夜的「陸勝一號」操演昨（25）日正式登場，參與這次操演的裝甲542旅、機步234旅正進行24小時不間斷的對抗操演。在雙方完成戰備整備、整補後，兩支旅級勁旅已經依照統裁部誘導下持續進軍，並將依照慣例於中台灣交會，屆時可能在台中、彰化一帶展開攻防演練。

「陸勝一號」操演的前身為「長青」、「長泰」、「長勝」等「長」字操演，但比起以往由軍團擔任統裁部，此次「陸勝一號」操演責成陸軍教準部組成統裁部，負責操演部隊的訓令發布、狀況誘導與戰果判別。原本外界盛傳，「陸勝一號」操演的範圍，可能以北部地區為主，但據了解，軍方仍比照過去「長」字操演模式規劃，讓機動的兩支旅級部隊在中台灣接觸。

根據軍方資訊，陸軍裝甲第542旅（甲軍）及機步第234旅（乙軍）昨日已先期完成戰術集結、戰備整備及指揮所開設，並採「實兵實裝、自由統裁、階段管制」方式，由統裁部誘導甲、乙軍，執行實際對抗攻防演練，強化參演部隊指揮統合、作戰狀況應對能力，提升軍種聯合、兵種協同作戰效能，有效達到操演預期訓練目標。

這次「陸勝一號」操演特別之處，在於演訓全程結合交戰規則（ROE），並採取去中心化指管、小部隊任務式指揮，同時讓操演部隊配屬陸航、特戰、心戰、後備、資通電、空軍等部隊，藉此訓練各級參演主官靈活運用配屬部隊，完善作戰計畫擬定及狀況應處，充分發揮統合戰力及新式指管系統效能。

雖然外界關注這項重大操演的結果，不過，陸軍昨天強調，兩軍對抗操演一定有勝負，但演習成敗並非取決於單次交戰結果，將從操演部隊全程指揮管制、作戰指導及各項戰術作為等要項綜合評鑑，公正合理評判操演勝負，磨練各級指揮官決策及參謀作業能力，確保達成實戰化訓練目標。

