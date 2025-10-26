美情報揭阿聯助中國升級飛彈 強化台海空優

美國情報顯示，阿聯人工智慧公司G42曾向華為提供某種技術，遭共軍用於強化空對空飛彈的射程等性能。圖為共軍東風-17飛彈。（歐新社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國《金融時報》26日披露，美國在2022年拜登政府時期掌握的情報顯示，阿拉伯聯合大公國一家企業向中國電信龍頭華為提供某種技術，助中國人民解放軍升級兩款空對空飛彈的射程等性能，這可能使共軍戰機在潛在的台海戰爭中擁有更大的空中優勢。此事一度促使美國要求阿聯在美中之間「選邊站」，儘管阿聯基於發展人工智慧（AI）選擇靠向美國，但美方內部迄今仍不乏質疑聲音。

根據6名熟悉拜登政府時期情報人士的說法，阿聯人工智慧集團「G42」向華為提供或轉移的技術，涉及優化飛彈飛行軌跡的軟體，被共軍用於升級戰機發射的長程飛彈的命中與導航能力，據稱是「霹靂-15」（PL-15）和「霹靂-17」（PL-17）兩款飛彈的不同版本，儘管目前沒有證據顯示這類技術轉移違法，而「金融時報」也無法確認G42公司是否知情這項技術的軍事用途。

值得留意的是，美國官員認為，G42提供給華為的技術，可能具有軍民兩用性質，將使中國戰機在任何潛在台海戰爭中擁有更多時間瞄準美國戰機，從而進一步增強共軍相對於美軍的優勢。一位前中央情報局（CIA）中國軍事問題資深專家表示，中國國防工業在2010年代致力於研製和交付包括霹靂-15和霹靂-17在內的空對空飛彈，這些飛彈在射程和先進導引技術方面都已超越美國同類飛彈。

在美方掌握這些資訊之際，美國情報機構同時也發現更廣泛的證據，顯示本應為美國在中東重要盟友的阿聯，似乎正向中國靠攏。這項評估引發美國政府內部針對美阿關係的激烈爭論，討論美方是否該繼續與阿聯在AI領域加強合作。據了解，美方2023年初還曾考慮將G42公司列入「實體清單」，使美國企業難以向其出售技術，並派高官前往阿布達比警告，若再出現技術外洩風險，AI合作將被中止。時任商務部長雷蒙多還撂下狠話，「出一次問題就出局」。

G42公司一概否認上述指控，並批評報導內容「錯誤誹謗」，指責消息來源「動機可疑」。該公司的大股東包括微軟（Microsoft）、銀湖資本（Silver Lake） 及阿聯主權基金穆巴達拉（Mubadala）。

隨著川普政府上台後，美阿關係回溫，G42成為OpenAI主導、總投資額達五千億美元「星門計畫」（Project Stargate） 的重要夥伴。該計畫允許美企向阿聯出口先進晶片，但多數出口許可仍待審核。儘管川普政府聲稱已設下足夠防範機制，以避免技術外洩至中國，部分美國官員與議員仍對與阿聯共享AI技術抱持懷疑態度。兩名知情人士透露，華府高層對潛在風險有所了解，但認為現有機制足以控制外洩可能。

